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https://tr.sputniknews.com/20220630/tbmm-tatili-sirasinda-5-komisyonun-calisabilmesine-iliskin--kararlar-resmi-gazetede-1058121134.html
TBMM tatili sırasında 5 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
TBMM tatili sırasında 5 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 5 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
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TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220629/ak-partili-unal-dezenformasyon-duzenlemesini-ekim-ayina-birakma-karari-aldik-1058105623.html
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resmi gazete, tbmm, komisyon

TBMM tatili sırasında 5 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

00:45 30.06.2022 (güncellendi: 00:47 30.06.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 5 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.
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