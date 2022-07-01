https://tr.sputniknews.com/20220701/afaddan-ankara-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-dere-yataklarindan-uzak-durun-1058202348.html
AFAD’dan Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 'Dere yataklarından uzak durun'
AFAD’dan Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 'Dere yataklarından uzak durun'
Ankara yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarılarda bulunan AFAD, "Dere yataklarından uzak durun" mesajı da... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T16:15+0300
2022-07-01T16:15+0300
2022-07-01T16:15+0300
türkiye
afad
sel
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057323308_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_67e05a2d9d11f2f56ca0e54daf21d3e6.jpg
Ankara'nın Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.AFAD, Ankaralıları mesaj göndererek afet riskine karşı uyardı ve "Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı ve tedbirli olunmalıdır" dedi.Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan AFAD, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara ili Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durması ve tedbirli olması önem arz etmektedir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220630/ankara-keciorende-selde-bir-kisi-hayatini-kaybetti-kayip-bir-kisi-araniyor-1058166531.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057323308_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_822b45aafebe0863ccda0ecee2c5d623.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, sel, ankara
AFAD’dan Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 'Dere yataklarından uzak durun'
Abone ol
Ankara yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarılarda bulunan AFAD, "Dere yataklarından uzak durun" mesajı da yolladı.
Ankara'nın Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.
AFAD, Ankaralıları mesaj göndererek afet riskine karşı uyardı ve "Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı ve tedbirli olunmalıdır" dedi.
Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan AFAD, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara ili Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durması ve tedbirli olması önem arz etmektedir" dedi.