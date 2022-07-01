https://tr.sputniknews.com/20220701/afaddan-ankara-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-dere-yataklarindan-uzak-durun-1058202348.html

AFAD’dan Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 'Dere yataklarından uzak durun'

AFAD’dan Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 'Dere yataklarından uzak durun'

Ankara yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarılarda bulunan AFAD, "Dere yataklarından uzak durun" mesajı da... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T16:15+0300

2022-07-01T16:15+0300

2022-07-01T16:15+0300

türkiye

afad

sel

ankara

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Ankara'nın Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.AFAD, Ankaralıları mesaj göndererek afet riskine karşı uyardı ve "Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı ve tedbirli olunmalıdır" dedi.Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan AFAD, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara ili Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durması ve tedbirli olması önem arz etmektedir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220630/ankara-keciorende-selde-bir-kisi-hayatini-kaybetti-kayip-bir-kisi-araniyor-1058166531.html

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afad, sel, ankara