Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220701/afaddan-ankara-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-dere-yataklarindan-uzak-durun-1058202348.html
AFAD’dan Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 'Dere yataklarından uzak durun'
AFAD’dan Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 'Dere yataklarından uzak durun'
Ankara yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarılarda bulunan AFAD, "Dere yataklarından uzak durun" mesajı da... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T16:15+0300
2022-07-01T16:15+0300
türkiye
afad
sel
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057323308_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_67e05a2d9d11f2f56ca0e54daf21d3e6.jpg
Ankara'nın Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.AFAD, Ankaralıları mesaj göndererek afet riskine karşı uyardı ve "Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı ve tedbirli olunmalıdır" dedi.Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan AFAD, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara ili Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durması ve tedbirli olması önem arz etmektedir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220630/ankara-keciorende-selde-bir-kisi-hayatini-kaybetti-kayip-bir-kisi-araniyor-1058166531.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057323308_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_822b45aafebe0863ccda0ecee2c5d623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afad, sel, ankara

AFAD’dan Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 'Dere yataklarından uzak durun'

16:15 01.07.2022
© AAAnkara Akyurt sel
Ankara Akyurt sel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Ankara yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarılarda bulunan AFAD, "Dere yataklarından uzak durun" mesajı da yolladı.
Ankara'nın Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.
AFAD, Ankaralıları mesaj göndererek afet riskine karşı uyardı ve "Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı ve tedbirli olunmalıdır" dedi.
Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan AFAD, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara ili Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde bugün şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durması ve tedbirli olması önem arz etmektedir" dedi.
Ankara sel - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
TÜRKİYE
Ankara'da sağanak nedeniyle su basan binada 21 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti
Dün, 19:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала