https://tr.sputniknews.com/20220701/avustralyadan-16-rusya-vatandasina-daha-yaptirim-karari--1058181916.html
Avustralya'dan 16 Rusya vatandaşına daha yaptırım kararı
Avustralya'dan 16 Rusya vatandaşına daha yaptırım kararı
Avustralya 16 Rusya vatandaşını daha yaptırım listesine eklediğini duyurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T04:30+0300
2022-07-01T04:30+0300
2022-07-01T04:32+0300
ukrayna krizi
avustralya
rusya
yaptırım
liste
bakan
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Avustralya'nın yaptırım listesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kişisel bağları olduğu iddia edilen emekli olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva da dahil olmak üzere 16 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.Listede Çocuk Ombudsmanı Maria Lvova-Belova, Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, İnşaat Bakanı Irek Faizulin ve Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev de yer alıyor. Canberra yönetiminin hazırladığı listede ayrıca, Rusya Devlet Başkanı'nın akrabaları olduğu iddia edilen Mihail Putin, Roman Putin ve Igor Putin de bulunuyor.
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avustralya, rusya, yaptırım, liste, bakan
Avustralya'dan 16 Rusya vatandaşına daha yaptırım kararı
04:30 01.07.2022 (güncellendi: 04:32 01.07.2022) Abone ol
Avustralya 16 Rusya vatandaşını daha yaptırım listesine eklediğini duyurdu.
Avustralya'nın yaptırım listesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kişisel bağları olduğu iddia edilen emekli olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva da dahil olmak üzere 16 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.
Listede Çocuk Ombudsmanı Maria Lvova-Belova, Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, İnşaat Bakanı Irek Faizulin ve Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev de yer alıyor.
Canberra yönetiminin hazırladığı listede ayrıca, Rusya Devlet Başkanı'nın akrabaları olduğu iddia edilen Mihail Putin, Roman Putin ve Igor Putin de bulunuyor.