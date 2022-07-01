https://tr.sputniknews.com/20220701/avustralyadan-16-rusya-vatandasina-daha-yaptirim-karari--1058181916.html

Avustralya'dan 16 Rusya vatandaşına daha yaptırım kararı

Avustralya'dan 16 Rusya vatandaşına daha yaptırım kararı

Avustralya 16 Rusya vatandaşını daha yaptırım listesine eklediğini duyurdu. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T04:30+0300

2022-07-01T04:30+0300

2022-07-01T04:32+0300

ukrayna krizi

avustralya

rusya

yaptırım

liste

bakan

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Avustralya'nın yaptırım listesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kişisel bağları olduğu iddia edilen emekli olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva da dahil olmak üzere 16 Rus vatandaşını daha eklediği bildirildi.Listede Çocuk Ombudsmanı Maria Lvova-Belova, Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, İnşaat Bakanı Irek Faizulin ve Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev de yer alıyor. Canberra yönetiminin hazırladığı listede ayrıca, Rusya Devlet Başkanı'nın akrabaları olduğu iddia edilen Mihail Putin, Roman Putin ve Igor Putin de bulunuyor.

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