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https://tr.sputniknews.com/20220701/bidenin-tebrik-mesajina-lapidden-tesekkur-essiz-ittifakimizi-guclendirmeyi-dort-gozle-bekliyorum-1058184231.html
Biden'ın tebrik mesajına Lapid'den teşekkür: Eşsiz ittifakımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum
Biden'ın tebrik mesajına Lapid'den teşekkür: Eşsiz ittifakımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum
İsrail’de dün Meclisin feshedilerek 1 Kasım’da erken seçim yapılması kararının ilan edilmesinin ardından başbakanlık görevini koalisyon ortağı Naftali... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T09:39+0300
2022-07-01T09:47+0300
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Erken seçim kararının alındığı perşembe gününün sona erdiği dakikadan itibaren, koalisyon hükûmetinde şimdiye kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Yair Lapid resmen ülkenin 14. başbakanı oldu.İsrail Başbakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Yair Lapid’in yeni görevine özel çekilen fotoğrafı paylaşılarak "İsrail Başbakanı Yair Lapid." ifadesine yer verildi.1 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere kadar ülkeyi geçici başbakan olarak yönetecek olan Lapid'e ilk tebrik mesajlarından biri, ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.Biden, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında Lapid'i etiketleyerek, "İsrail'in yeni Başbakanı Lapid'i tebrik, önceki başbakan Naftali Bennet'e ise geçtiğimiz yılki dostluğu için teşekkür ediyorum. Bozulamaz ABD-İsrail ortaklığını kutlamak için ikinizi de Temmuz ayında görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.Lapid ise Biden'ın mesajına şöyle cevap verdi:İsrail’de Meclisin feshedilmesinin ardından Bennett, gün içinde başbakanlık görevini koalisyon ortağı Lapid’e devretmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220630/israil-parlamentosu-feshedildi-1058132488.html
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abd, israil, yair lapid, naftali benett, joe biden

Biden'ın tebrik mesajına Lapid'den teşekkür: Eşsiz ittifakımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum

09:39 01.07.2022 (güncellendi: 09:47 01.07.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail’de dün Meclisin feshedilerek 1 Kasım’da erken seçim yapılması kararının ilan edilmesinin ardından başbakanlık görevini koalisyon ortağı Naftali Bennett'ten devralan Yair Lapid
İsrail’de dün Meclisin feshedilerek 1 Kasım’da erken seçim yapılması kararının ilan edilmesinin ardından başbakanlık görevini koalisyon ortağı Naftali Bennett'ten devralan Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail’de dün Meclisin feshedilerek 1 Kasım’da erken seçim yapılması kararının ilan edilmesinin ardından başbakanlık görevini koalisyon ortağı Naftali Bennett'ten devralan Yair Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın tebrik mesajına teşekkür etti.
Erken seçim kararının alındığı perşembe gününün sona erdiği dakikadan itibaren, koalisyon hükûmetinde şimdiye kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Yair Lapid resmen ülkenin 14. başbakanı oldu.
İsrail Başbakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Yair Lapid’in yeni görevine özel çekilen fotoğrafı paylaşılarak "İsrail Başbakanı Yair Lapid." ifadesine yer verildi.
1 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere kadar ülkeyi geçici başbakan olarak yönetecek olan Lapid'e ilk tebrik mesajlarından biri, ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.
Biden, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında Lapid'i etiketleyerek, "İsrail'in yeni Başbakanı Lapid'i tebrik, önceki başbakan Naftali Bennet'e ise geçtiğimiz yılki dostluğu için teşekkür ediyorum. Bozulamaz ABD-İsrail ortaklığını kutlamak için ikinizi de Temmuz ayında görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
Lapid ise Biden'ın mesajına şöyle cevap verdi:
"Teşekkürler Sayın Başkan. İsrail ile ABD arasındaki bağlar kopmayacak cinsten ve ortak değerlerin derin temellerine ve gelecek için ortak bir vizyona dayanıyorlar. Sizi İsrail'e davet etmeyi ve aramızdaki eşsiz ittifakı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum. 🇮🇱🇺🇸"
İsrail’de Meclisin feshedilmesinin ardından Bennett, gün içinde başbakanlık görevini koalisyon ortağı Lapid’e devretmişti.
İsrail Parlamentosu (Knesset) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
DÜNYA
İsrail parlamentosu feshedildi: 1 Kasım'da erken seçim yapılacak
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