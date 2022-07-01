https://tr.sputniknews.com/20220701/bidenin-tebrik-mesajina-lapidden-tesekkur-essiz-ittifakimizi-guclendirmeyi-dort-gozle-bekliyorum-1058184231.html

Biden'ın tebrik mesajına Lapid'den teşekkür: Eşsiz ittifakımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum

Biden'ın tebrik mesajına Lapid'den teşekkür: Eşsiz ittifakımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum

İsrail’de dün Meclisin feshedilerek 1 Kasım’da erken seçim yapılması kararının ilan edilmesinin ardından başbakanlık görevini koalisyon ortağı Naftali... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T09:39+0300

2022-07-01T09:39+0300

2022-07-01T09:47+0300

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Erken seçim kararının alındığı perşembe gününün sona erdiği dakikadan itibaren, koalisyon hükûmetinde şimdiye kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Yair Lapid resmen ülkenin 14. başbakanı oldu.İsrail Başbakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Yair Lapid’in yeni görevine özel çekilen fotoğrafı paylaşılarak "İsrail Başbakanı Yair Lapid." ifadesine yer verildi.1 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere kadar ülkeyi geçici başbakan olarak yönetecek olan Lapid'e ilk tebrik mesajlarından biri, ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.Biden, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında Lapid'i etiketleyerek, "İsrail'in yeni Başbakanı Lapid'i tebrik, önceki başbakan Naftali Bennet'e ise geçtiğimiz yılki dostluğu için teşekkür ediyorum. Bozulamaz ABD-İsrail ortaklığını kutlamak için ikinizi de Temmuz ayında görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.Lapid ise Biden'ın mesajına şöyle cevap verdi:İsrail’de Meclisin feshedilmesinin ardından Bennett, gün içinde başbakanlık görevini koalisyon ortağı Lapid’e devretmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220630/israil-parlamentosu-feshedildi-1058132488.html

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