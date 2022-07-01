Biden'ın tebrik mesajına Lapid'den teşekkür: Eşsiz ittifakımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum
09:39 01.07.2022 (güncellendi: 09:47 01.07.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail’de dün Meclisin feshedilerek 1 Kasım’da erken seçim yapılması kararının ilan edilmesinin ardından başbakanlık görevini koalisyon ortağı Naftali Bennett'ten devralan Yair Lapid
© AP Photo / Ariel Schalit
İsrail’de dün Meclisin feshedilerek 1 Kasım’da erken seçim yapılması kararının ilan edilmesinin ardından başbakanlık görevini koalisyon ortağı Naftali Bennett'ten devralan Yair Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın tebrik mesajına teşekkür etti.
Erken seçim kararının alındığı perşembe gününün sona erdiği dakikadan itibaren, koalisyon hükûmetinde şimdiye kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Yair Lapid resmen ülkenin 14. başbakanı oldu.
İsrail Başbakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Yair Lapid’in yeni görevine özel çekilen fotoğrafı paylaşılarak "İsrail Başbakanı Yair Lapid." ifadesine yer verildi.
1 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere kadar ülkeyi geçici başbakan olarak yönetecek olan Lapid'e ilk tebrik mesajlarından biri, ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.
Biden, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında Lapid'i etiketleyerek, "İsrail'in yeni Başbakanı Lapid'i tebrik, önceki başbakan Naftali Bennet'e ise geçtiğimiz yılki dostluğu için teşekkür ediyorum. Bozulamaz ABD-İsrail ortaklığını kutlamak için ikinizi de Temmuz ayında görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
Lapid ise Biden'ın mesajına şöyle cevap verdi:
"Teşekkürler Sayın Başkan. İsrail ile ABD arasındaki bağlar kopmayacak cinsten ve ortak değerlerin derin temellerine ve gelecek için ortak bir vizyona dayanıyorlar. Sizi İsrail'e davet etmeyi ve aramızdaki eşsiz ittifakı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum. 🇮🇱🇺🇸"
Thank you, Mr. President.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 1, 2022
The ties between Israel and the United States are unbreakable. They are based on deep foundations of shared values and a common vision for the future.
I look forward to welcoming you to Israel and strengthening the unique alliance between us 🇮🇱🇺🇸 https://t.co/rA2Tz4f0q7
İsrail’de Meclisin feshedilmesinin ardından Bennett, gün içinde başbakanlık görevini koalisyon ortağı Lapid’e devretmişti.