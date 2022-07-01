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Deutsche Welle'den erişim engeli açıklaması: 'Yasal yollara başvuracağız'
Deutsche Welle'den erişim engeli açıklaması: 'Yasal yollara başvuracağız'
Alman kamu yayın kurumu Deutsche Welle, internet sayafsına 30 Haziran Perşembe gününden bu yana erişilememesine ilişkin açıklama yaptı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T11:40+0300
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dünya
erişim engeli
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Almanya'nın uluslararası medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) bütün sayfalarına erişim Türkiye'de Perşembe akşamı geç saatlerde engellendi. DW'nin haber sayfalarının yanı sıra Amerika'nın Sesi'nin (VOA) internet sitesine de erişim sağlanamıyor.DW Genel Müdürü Peter Limbourg konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde DW'nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin, Türkiye'de lisanslı medya, RTÜK'ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak.Erişim engeline ilişkin haberler akşam saatlerinde Türkiye'de sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar burada DW'nin sunduğu içeriklere ulaşmak için sansürü nasıl aşacaklarını da öğrenebilirler. Medya denetiminden sorumlu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), DW ve diğer uluslararası program sağlayıcıların Şubat 2022'de Türkiye'de lisans almasını talep etmişti. Lisans almak Türk hükümetinin editoryal içeriği sansürlemesini mümkün hale getireceği için DW bu karara uymadı."
https://tr.sputniknews.com/20220630/alman-yayin-kurulusu-dw-ve-amerikanin-sesi-sitesine-erisim-engeli-1058169620.html
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erişim engeli, deutsche welle, voa

Deutsche Welle'den erişim engeli açıklaması: 'Yasal yollara başvuracağız'

11:40 01.07.2022 (güncellendi: 11:57 01.07.2022)
© AFP 2022 / MARIUS BECKERDeutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / MARIUS BECKER
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Alman kamu yayın kurumu Deutsche Welle, internet sayafsına 30 Haziran Perşembe gününden bu yana erişilememesine ilişkin açıklama yaptı.
Almanya'nın uluslararası medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) bütün sayfalarına erişim Türkiye'de Perşembe akşamı geç saatlerde engellendi. DW'nin haber sayfalarının yanı sıra Amerika'nın Sesi'nin (VOA) internet sitesine de erişim sağlanamıyor.
DW Genel Müdürü Peter Limbourg konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde DW'nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin, Türkiye'de lisanslı medya, RTÜK'ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak.
Erişim engeline ilişkin haberler akşam saatlerinde Türkiye'de sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar burada DW'nin sunduğu içeriklere ulaşmak için sansürü nasıl aşacaklarını da öğrenebilirler. Medya denetiminden sorumlu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), DW ve diğer uluslararası program sağlayıcıların Şubat 2022'de Türkiye'de lisans almasını talep etmişti. Lisans almak Türk hükümetinin editoryal içeriği sansürlemesini mümkün hale getireceği için DW bu karara uymadı."
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
TÜRKİYE
Alman yayın kuruluşu DW ve Amerika’nın Sesi sitesine erişim engeli
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