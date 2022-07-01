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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/euro-bolgesinde-yuzde-86yla-yeni-enflasyon-rekoru-1058188376.html
Euro Bölgesi'nde yüzde 8.6'yla yeni enflasyon rekoru
Euro Bölgesi'nde yüzde 8.6'yla yeni enflasyon rekoru
Rusya yaptırımları nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamazken, euro kullanan 19 AB ülkesinde enflasyon haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:15+0300
2022-07-01T12:45+0300
ukrayna krizi
ekonomi
enflasyon
ab
euro bölgesi
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Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, enflasyonun euro için kayıt tutulmaya başlanıldığı 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Euro kullanan 19 AB ülkesinde mayıs ayında yüzde 8.1'e çıkan enflasyon, haziranda yüzde 8.6'ya fırladı.
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ekonomi, enflasyon, ab, euro bölgesi

Euro Bölgesi'nde yüzde 8.6'yla yeni enflasyon rekoru

12:15 01.07.2022 (güncellendi: 12:45 01.07.2022)
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Rusya yaptırımları nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamazken, euro kullanan 19 AB ülkesinde enflasyon haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak yeni bir rekor kırdı. Mayıs ayında enflasyon oranı yüzde 8.1'di.
Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, enflasyonun euro için kayıt tutulmaya başlanıldığı 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.
Euro kullanan 19 AB ülkesinde mayıs ayında yüzde 8.1'e çıkan enflasyon, haziranda yüzde 8.6'ya fırladı.
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