https://tr.sputniknews.com/20220701/euro-bolgesinde-yuzde-86yla-yeni-enflasyon-rekoru-1058188376.html

Euro Bölgesi'nde yüzde 8.6'yla yeni enflasyon rekoru

Euro Bölgesi'nde yüzde 8.6'yla yeni enflasyon rekoru

Rusya yaptırımları nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamazken, euro kullanan 19 AB ülkesinde enflasyon haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T12:15+0300

2022-07-01T12:15+0300

2022-07-01T12:45+0300

ukrayna krizi

ekonomi

enflasyon

ab

euro bölgesi

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Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, enflasyonun euro için kayıt tutulmaya başlanıldığı 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Euro kullanan 19 AB ülkesinde mayıs ayında yüzde 8.1'e çıkan enflasyon, haziranda yüzde 8.6'ya fırladı.

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ekonomi, enflasyon, ab, euro bölgesi