https://tr.sputniknews.com/20220701/euro-bolgesinde-yuzde-86yla-yeni-enflasyon-rekoru-1058188376.html
Euro Bölgesi'nde yüzde 8.6'yla yeni enflasyon rekoru
Euro Bölgesi'nde yüzde 8.6'yla yeni enflasyon rekoru
Rusya yaptırımları nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamazken, euro kullanan 19 AB ülkesinde enflasyon haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:15+0300
2022-07-01T12:15+0300
2022-07-01T12:45+0300
ukrayna krizi
ekonomi
enflasyon
ab
euro bölgesi
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Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, enflasyonun euro için kayıt tutulmaya başlanıldığı 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Euro kullanan 19 AB ülkesinde mayıs ayında yüzde 8.1'e çıkan enflasyon, haziranda yüzde 8.6'ya fırladı.
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ekonomi, enflasyon, ab, euro bölgesi
Euro Bölgesi'nde yüzde 8.6'yla yeni enflasyon rekoru
12:15 01.07.2022 (güncellendi: 12:45 01.07.2022) Abone ol
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Rusya yaptırımları nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamazken, euro kullanan 19 AB ülkesinde enflasyon haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak yeni bir rekor kırdı. Mayıs ayında enflasyon oranı yüzde 8.1'di.
Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, enflasyonun euro için kayıt tutulmaya başlanıldığı 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.
Euro kullanan 19 AB ülkesinde mayıs ayında yüzde 8.1'e çıkan enflasyon, haziranda yüzde 8.6'ya fırladı.