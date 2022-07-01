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İsveç Adalet Bakanı'ndan Türkiye'ye iadelere ilişkin açıklama: İsveç'te kararları mahkemeler verir
İsveç Adalet Bakanı'ndan Türkiye'ye iadelere ilişkin açıklama: İsveç'te kararları mahkemeler verir
Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında varılan mutabakatın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi" yönündeki açıklamasına... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T10:45+0300
2022-07-01T10:48+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO bünyesinde varılan mutabakat doğrultusunda 'İsveç'in 73 teröristi iade etme sözü verdiği' yönündeki açıklamalarının ardından İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, İsveç'te iade kararlarının bağımsız yargı tarafından verildiğini söyledi.AFP haber ajansına konuşan Bakan Johansson, "İsveç'te İsveç kanunları bağımsız mahkemelerce uygulanır" diyerek şu ifadeleri kullandı:Erdoğan, konuya dair açıklamasında "Türkiye PKK ve uzantıları ile tam iş birliği, mücadelede dayanışma, PYD-YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayide ambargolara gidilmemesi ve iş birliğinin artırılması, terör suçlularının iadesi konusunda adım atılması ki İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi" ifadelerini kullanmış ve iadelerin gerçekleşmemesi durumunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engelleyebileceklerine işaret etmişti.Johansson açıklamasında buna dair incelemeleri yapan ve veto hakkı olan tarafın İsveç Yüksek Mahkemesi olduğunu vurgulayarak, "Bu sistem hala geçerli. İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzaladığı, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ne uyduğumuz anlaşmada da açıkça belirtiliyor" dedi.İsveç Başbakanı Magdalena Andersson daha önce 33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda Türk basınında çıkan haberlere ilişkin, "Böyle bir dosya geldi mi bilmiyorum. Bunları yetkililer ile birlikte yasalar çerçevesinde ele alacağız." demişti
https://tr.sputniknews.com/20220629/isvec-disisleri-bakani-linde-erdogana-boyun-egmedik-1058118293.html
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isveç, türkiye, nato, finlandiya, iade

İsveç Adalet Bakanı'ndan Türkiye'ye iadelere ilişkin açıklama: İsveç'te kararları mahkemeler verir

10:45 01.07.2022 (güncellendi: 10:48 01.07.2022)
© AP Photo / Linda Johansen İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson
 İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Linda Johansen
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Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında varılan mutabakatın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi" yönündeki açıklamasına dair değerlendirmelerde bulunan İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, her türlü kararın “bağımsız mahkemeler” tarafından verileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO bünyesinde varılan mutabakat doğrultusunda 'İsveç'in 73 teröristi iade etme sözü verdiği' yönündeki açıklamalarının ardından İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, İsveç'te iade kararlarının bağımsız yargı tarafından verildiğini söyledi.
AFP haber ajansına konuşan Bakan Johansson, "İsveç'te İsveç kanunları bağımsız mahkemelerce uygulanır" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"İsveç vatandaşları iade edilmiyor. İsveç vatandaşı olmayan kişiler ise diğer ülkelerin talebi üzerine iade edilebilir, ancak bu İsveç yasaları ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ile uyumlu olması koşuluyla mümkün."
Erdoğan, konuya dair açıklamasında "Türkiye PKK ve uzantıları ile tam iş birliği, mücadelede dayanışma, PYD-YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayide ambargolara gidilmemesi ve iş birliğinin artırılması, terör suçlularının iadesi konusunda adım atılması ki İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi" ifadelerini kullanmış ve iadelerin gerçekleşmemesi durumunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engelleyebileceklerine işaret etmişti.
Johansson açıklamasında buna dair incelemeleri yapan ve veto hakkı olan tarafın İsveç Yüksek Mahkemesi olduğunu vurgulayarak, "Bu sistem hala geçerli. İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzaladığı, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ne uyduğumuz anlaşmada da açıkça belirtiliyor" dedi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson daha önce 33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda Türk basınında çıkan haberlere ilişkin, "Böyle bir dosya geldi mi bilmiyorum. Bunları yetkililer ile birlikte yasalar çerçevesinde ele alacağız." demişti
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