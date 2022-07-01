https://tr.sputniknews.com/20220701/isvec-adalet-bakanindan-turkiyeye-iadelere-iliskin-aciklama-isvecte-kararlari-mahkemeler-verir-1058185586.html

İsveç Adalet Bakanı'ndan Türkiye'ye iadelere ilişkin açıklama: İsveç'te kararları mahkemeler verir

İsveç Adalet Bakanı'ndan Türkiye'ye iadelere ilişkin açıklama: İsveç'te kararları mahkemeler verir

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında varılan mutabakatın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi" yönündeki açıklamasına... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T10:45+0300

2022-07-01T10:45+0300

2022-07-01T10:48+0300

isveç

türkiye

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finlandiya

iade

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO bünyesinde varılan mutabakat doğrultusunda 'İsveç'in 73 teröristi iade etme sözü verdiği' yönündeki açıklamalarının ardından İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, İsveç'te iade kararlarının bağımsız yargı tarafından verildiğini söyledi.AFP haber ajansına konuşan Bakan Johansson, "İsveç'te İsveç kanunları bağımsız mahkemelerce uygulanır" diyerek şu ifadeleri kullandı:Erdoğan, konuya dair açıklamasında "Türkiye PKK ve uzantıları ile tam iş birliği, mücadelede dayanışma, PYD-YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayide ambargolara gidilmemesi ve iş birliğinin artırılması, terör suçlularının iadesi konusunda adım atılması ki İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi" ifadelerini kullanmış ve iadelerin gerçekleşmemesi durumunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engelleyebileceklerine işaret etmişti.Johansson açıklamasında buna dair incelemeleri yapan ve veto hakkı olan tarafın İsveç Yüksek Mahkemesi olduğunu vurgulayarak, "Bu sistem hala geçerli. İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzaladığı, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ne uyduğumuz anlaşmada da açıkça belirtiliyor" dedi.İsveç Başbakanı Magdalena Andersson daha önce 33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda Türk basınında çıkan haberlere ilişkin, "Böyle bir dosya geldi mi bilmiyorum. Bunları yetkililer ile birlikte yasalar çerçevesinde ele alacağız." demişti

https://tr.sputniknews.com/20220629/isvec-disisleri-bakani-linde-erdogana-boyun-egmedik-1058118293.html

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isveç, türkiye, nato, finlandiya, iade