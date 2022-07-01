https://tr.sputniknews.com/20220701/isvicreli-cikolata-ureticisi-barry-callebaut-salmonella-bulunan-urunler-tedarik-zincirine-girmedi-1058203942.html
İsviçreli çikolata üreticisi Barry Callebaut: Salmonella bulunan ürünler tedarik zincirine girmedi
İsviçreli çikolata üreticisi Barry Callebaut: Salmonella bulunan ürünler tedarik zincirine girmedi
İsviçreli çikolata üreticisi Barry Callebaut, dünyanın en büyük çikolata fabrikası olan Belçika'daki Wieze tesisinde salmonella tespit edilmesinin ardından... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T16:44+0300
2022-07-01T16:44+0300
2022-07-01T16:44+0300
yaşam
isviçre
çikolata
salmonella
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Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'nın Wieze kentinde bulunan ve dünyanın en büyük çikolata fabrikası olan tesisinde salmonella tespit edildi.Şirketten yapılan açıklamada, 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu kaydedildi.Açıklamada, olay açıklığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı ifade edilerek, "Barry Callebaut, Belçika gıda yetkililerini (FAVV) olay hakkında bilgilendirdi ve test anından bu yana tüm çikolata üretim hatlarını durdurmak ve üretilen tüm ürünleri engellemek için önlem aldı. Şu anda etkilenen ürünleri almış olabilecek tüm müşterilere ulaşıyoruz. Wieze'deki çikolata üretimi bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacak" denildi.Bununla birlikte açıklamada, "İç soruşturmaya dayanarak Barry Callebaut, Belçika'nın Wieze kentinde üretilen salmonella pozitif partiden etkilenen hiçbir çikolata ürününün perakende gıda zincirine girmediğini doğruladı" ifadeleri yer aldı.Hershey, Mondelez, Nestle ve Unilever gibi şirketlere tedarik sağlayan İsviçreli Barry Callebaut, dünyanın en büyük kakao ve çikolata ürünleri tedarikçisi olarak öne çıkıyor.Şirketin 13 binden fazla çalışanı ve dünya çapında 60'tan fazla üretim tesisi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/dunyanin-en-buyuk-cikolata-fabrikasinda-salmonella-bulundu-1058136395.html
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isviçre, çikolata, salmonella
İsviçreli çikolata üreticisi Barry Callebaut: Salmonella bulunan ürünler tedarik zincirine girmedi
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İsviçreli çikolata üreticisi Barry Callebaut, dünyanın en büyük çikolata fabrikası olan Belçika'daki Wieze tesisinde salmonella tespit edilmesinin ardından açıklama yaparak, söz konusu ürünlerin tedarik zincirine girmediğini duyurdu.
Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'nın Wieze kentinde bulunan ve dünyanın en büyük çikolata fabrikası olan tesisinde salmonella tespit edildi.
Şirketten yapılan açıklamada, 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, olay açıklığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı ifade edilerek, "Barry Callebaut, Belçika gıda yetkililerini (FAVV) olay hakkında bilgilendirdi ve test anından bu yana tüm çikolata üretim hatlarını durdurmak ve üretilen tüm ürünleri engellemek için önlem aldı. Şu anda etkilenen ürünleri almış olabilecek tüm müşterilere ulaşıyoruz. Wieze'deki çikolata üretimi bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacak" denildi.
Bununla birlikte açıklamada, "İç soruşturmaya dayanarak Barry Callebaut, Belçika'nın Wieze kentinde üretilen salmonella pozitif partiden etkilenen hiçbir çikolata ürününün perakende gıda zincirine girmediğini doğruladı" ifadeleri yer aldı.
Hershey, Mondelez, Nestle ve Unilever gibi şirketlere tedarik sağlayan İsviçreli Barry Callebaut, dünyanın en büyük kakao ve çikolata ürünleri tedarikçisi olarak öne çıkıyor.
Şirketin 13 binden fazla çalışanı ve dünya çapında 60'tan fazla üretim tesisi bulunuyor.