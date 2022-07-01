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Kuzey Kore'ye göre Kovid salgınının sorumlusu Güney Kore: Balonla salınan yabancı şeylerden bulaştı
Kuzey Kore'ye göre Kovid salgınının sorumlusu Güney Kore: Balonla salınan yabancı şeylerden bulaştı
Tüm Kovid pandemisi boyunca tek vaka kayıtlara geçirmedikten sonra nisanda ilk vakaları saptayıp mayısta salgın ilan eden Kuzey Kore'de devlet medyası, bunun... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T11:59+0300
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güney kore
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Kuzey Kore devlet medyası, Kovid salgınının çıkışıyla ilgili resmi soruşturmada, nisan başında Kovid testi pozitif sonuçlanan 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun güneydoğudaki sınır bölgesi Ipho-ri'de bir tepede yabancı şeyler bulduklarının saptandığını yazdı. Haberde "O zamandan beri kötü huylu Kovid-19 virüsü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde hızla yayıldı" denildi. Halka 'askeri sınır çizgisi ve sınırlar boyunca bulunan alanlarda rüzgar ve diğer iklim olayları ve balonlarla gelen yabancı şeylerle karşılaşıldığında dikkatli olunması' çağrısı yapan haberde, 'tuhaf bir nesne fark eden herkesin, bunun salgınla mücadele ekibi tarafından acilen kaldırılabilmesi için derhal bildirmesi talimatının verildiği' duyuruldu. Haberde Güney Kore doğrudan anılmadı. Ancak Güney'deki aktivistler, yıllardır balonlarla Kuzey tarafına propaganda broşürleri ya da insani yardım gibi malzemeler uçurduklarından, ne kast edildiğini herkes anladı. Bunun üzerine Güney Kore Birleşme Bakanı, Kuzey'in Kovid'in ülkeye nasıl girdiğine dair izahatını kesin dille reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada Kovid'in sınırı o şekilde geçmesine 'imkan bulunmadığı' ifade edildi.
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Kuzey Kore'ye göre Kovid salgınının sorumlusu Güney Kore: Balonla salınan yabancı şeylerden bulaştı

11:59 01.07.2022 (güncellendi: 12:00 01.07.2022)
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceKuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
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Tüm Kovid pandemisi boyunca tek vaka kayıtlara geçirmedikten sonra nisanda ilk vakaları saptayıp mayısta salgın ilan eden Kuzey Kore'de devlet medyası, bunun sorumlusunun sınırda uçurulan 'yabancı şeyler' olduğunu duyurarak Güney Kore'yi işaret etti.
Kuzey Kore devlet medyası, Kovid salgınının çıkışıyla ilgili resmi soruşturmada, nisan başında Kovid testi pozitif sonuçlanan 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun güneydoğudaki sınır bölgesi Ipho-ri'de bir tepede yabancı şeyler bulduklarının saptandığını yazdı. Haberde "O zamandan beri kötü huylu Kovid-19 virüsü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde hızla yayıldı" denildi.
Halka 'askeri sınır çizgisi ve sınırlar boyunca bulunan alanlarda rüzgar ve diğer iklim olayları ve balonlarla gelen yabancı şeylerle karşılaşıldığında dikkatli olunması' çağrısı yapan haberde, 'tuhaf bir nesne fark eden herkesin, bunun salgınla mücadele ekibi tarafından acilen kaldırılabilmesi için derhal bildirmesi talimatının verildiği' duyuruldu.
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Haberde Güney Kore doğrudan anılmadı. Ancak Güney'deki aktivistler, yıllardır balonlarla Kuzey tarafına propaganda broşürleri ya da insani yardım gibi malzemeler uçurduklarından, ne kast edildiğini herkes anladı.
Bunun üzerine Güney Kore Birleşme Bakanı, Kuzey'in Kovid'in ülkeye nasıl girdiğine dair izahatını kesin dille reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada Kovid'in sınırı o şekilde geçmesine 'imkan bulunmadığı' ifade edildi.
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