https://tr.sputniknews.com/20220701/kuzey-koreye-gore-kovid-salgininin-sorumlusu-guney-kore-balonla-salinan-yabanci-seylerden-bulasti-1058187688.html

Kuzey Kore'ye göre Kovid salgınının sorumlusu Güney Kore: Balonla salınan yabancı şeylerden bulaştı

Kuzey Kore'ye göre Kovid salgınının sorumlusu Güney Kore: Balonla salınan yabancı şeylerden bulaştı

Tüm Kovid pandemisi boyunca tek vaka kayıtlara geçirmedikten sonra nisanda ilk vakaları saptayıp mayısta salgın ilan eden Kuzey Kore'de devlet medyası, bunun... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T11:59+0300

2022-07-01T11:59+0300

2022-07-01T12:00+0300

koronavirüs

güney kore

kuzey kore

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Kuzey Kore devlet medyası, Kovid salgınının çıkışıyla ilgili resmi soruşturmada, nisan başında Kovid testi pozitif sonuçlanan 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun güneydoğudaki sınır bölgesi Ipho-ri'de bir tepede yabancı şeyler bulduklarının saptandığını yazdı. Haberde "O zamandan beri kötü huylu Kovid-19 virüsü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde hızla yayıldı" denildi. Halka 'askeri sınır çizgisi ve sınırlar boyunca bulunan alanlarda rüzgar ve diğer iklim olayları ve balonlarla gelen yabancı şeylerle karşılaşıldığında dikkatli olunması' çağrısı yapan haberde, 'tuhaf bir nesne fark eden herkesin, bunun salgınla mücadele ekibi tarafından acilen kaldırılabilmesi için derhal bildirmesi talimatının verildiği' duyuruldu. Haberde Güney Kore doğrudan anılmadı. Ancak Güney'deki aktivistler, yıllardır balonlarla Kuzey tarafına propaganda broşürleri ya da insani yardım gibi malzemeler uçurduklarından, ne kast edildiğini herkes anladı. Bunun üzerine Güney Kore Birleşme Bakanı, Kuzey'in Kovid'in ülkeye nasıl girdiğine dair izahatını kesin dille reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada Kovid'in sınırı o şekilde geçmesine 'imkan bulunmadığı' ifade edildi.

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