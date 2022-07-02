https://tr.sputniknews.com/20220702/elektrikli-araclar-icin-sarj-istasyonlarina-1-milyar-liralik-yatirim-yapilacak-1058237195.html
Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak
Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımlar için toplamda 150 milyon lira destek sağlayacak, bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T22:03+0300
2022-07-02T22:03+0300
2022-07-02T22:03+0300
türkiye
elektrikli otomobil
sanayi ve teknoloji bakanlığı
togg
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı 'Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı' ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı. Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak Türkiye'nin Otomobili Togg, seri üretim bandından inmeye hazırlanırken, elektrikli araçların hızlı şarj edilmesi de büyük önem kazandı. Bu amaçla kolları sıvayan Bakanlık, 'Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı'nı başlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n marttaki "Yerli otomobilimiz Togg başta olmak üzere, elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak, yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz" açıklamasının ardından, nisanda destek programına başvurular alınmaya başlandı.20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandıGirişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlayacak programda başvurular, 15 Haziran'da sona erdi. Beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşılan program için bakanlığa 200'den fazla yatırımcı adayı başvurdu. Değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan firmalar belirlendi.Program kapsamında Bakanlığın belirlediği 46 yatırım konusuna toplamda 355 proje başvurusu gerçekleşti. En düşük destek talebine göre yarışma yaklaşımıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.'Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı' çerçevesinde yatırımcıların, 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor ancak yatırımların çok daha hızlı tamamlanacağı öngörülüyor.Programla asgari 90 kWs'lik hızlı şarj imkanı sunacak 1572 istasyonla 180 MW'dan fazla kurulu gücün sektöre kazandırılması hedefleniyor. Bu sayede, Türkiye hızlı şarj kapasitesini en hızlı artıran ülkelerden biri haline gelecek.
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elektrikli otomobil, sanayi ve teknoloji bakanlığı, togg
Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımlar için toplamda 150 milyon lira destek sağlayacak, bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı 'Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı' ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı. Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak Türkiye'nin Otomobili Togg, seri üretim bandından inmeye hazırlanırken, elektrikli araçların hızlı şarj edilmesi de büyük önem kazandı. Bu amaçla kolları sıvayan Bakanlık, 'Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı'nı başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n marttaki "Yerli otomobilimiz Togg başta olmak üzere, elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak, yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz" açıklamasının ardından, nisanda destek programına başvurular alınmaya başlandı.
20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı
Girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlayacak programda başvurular, 15 Haziran'da sona erdi. Beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşılan program için bakanlığa 200'den fazla yatırımcı adayı başvurdu. Değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan firmalar belirlendi.
Program kapsamında Bakanlığın belirlediği 46 yatırım konusuna toplamda 355 proje başvurusu gerçekleşti. En düşük destek talebine göre yarışma yaklaşımıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.
'Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı' çerçevesinde yatırımcıların, 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor ancak yatırımların çok daha hızlı tamamlanacağı öngörülüyor.
Programla asgari 90 kWs'lik hızlı şarj imkanı sunacak 1572 istasyonla 180 MW'dan fazla kurulu gücün sektöre kazandırılması hedefleniyor. Bu sayede, Türkiye hızlı şarj kapasitesini en hızlı artıran ülkelerden biri haline gelecek.