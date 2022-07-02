https://tr.sputniknews.com/20220702/iki-avukati-darp-eden-saldirganlar-serbest-1058222272.html

İki avukatı darp eden saldırganlar serbest

İki avukatı darp eden saldırganlar serbest

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yol kenarındaki yaralıya yardım etmek isteyen iki avukat arkadaş, alkollü olduğu iddia edilen kişilerin baltalı ve sopalı... 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T01:12+0300

2022-07-02T01:12+0300

2022-07-02T01:12+0300

türkiye

zonguldak

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saldırı

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Edinilen bilgiye göre, avukat İsa Dombaycı ve Mert Gökçe, yol kenarında bir kişinin yaralı ve baygın yattığını fark etti. Yaralının yanında ambulansın ve jandarmanın gelmesini bekleyen avukatların yanında duran araçtan inen 3 kişiden birisi olan Turgay Ç. isimli kişi, “Ambulansı niye aramadınız?” diyerek balta ile avukatlara saldırmaya başladı. Avukat arkadaşlar olay yerinden kaçarken, jandarma ve ambulansın olay yerine gelmesinin ardından tekrar olay yerine gelerek şahıslardan şikayetçi oldu. Jandarma saldırgan 3 kişiyi gözaltına aldı.Olayı anlatan İsa Dombaycı ve Mert Gökçe, yaralının güvenliğini sağlamak için orada olduklarını ancak saldırıya uğradıklarını belirtti. Şahısların serbest bırakılmasına tepki gösteren ikili, şu açıklamayı yaptı:“Aracımızla Kerimler köyünün girişinde bulunan köprüde elleri kesik ve baygın vaziyette yatan Tuncay Ç.’yi gördük. Hemen ambulansı ve jandarmayı aradık. Ambulansın ve jandarmanın gelmesini beklerken köyden vatandaşlar arabalarıyla geçti. Ambulansı aradığımızı ve beklediğimizi söyleyince gittiler. İkimiz beklerken olay yerine tanımadığımız bir araba geldi. Arabadan alkollü olduğunu düşündüğümüz 3 kişi indi. İsminin Turgay Ç. olduğunu karakolda öğrendiğimiz şahıs, ‘Ambulansı niye aramadınız?’ diye bize bağırmaya başladı. Kendisine ambulansı ve jandarmayı aradığımızı söylememize rağmen adam yanındakilere, ‘Silahımı verin, ben bunları öldüreceğim’ diyerek arabaya koştu ve arabanın bagajından balta alarak üzerimize doğru koşmaya başladı. Arabaya binerek geri geri zor kaçtık. Gelen ambulansa da elinde balta olan şahıs olduğunu dikkat etmeleri gerektiğini söyledik. Ambulans ekibi de korkarak müdahale edemedi. Hastaya müdahalenin gecikmesine sebep oldular. Sonra jandarma geldi ve ambulans güvenli olduğu için geldi. Biz daha sonra olay yerine tekrar intikal ettiğimizde jandarma oradaydı ve akabinde karakola ifade vermeye gittik. Şahıslardan şikayetçi ve davacı olmamıza rağmen bize hukuki olarak silah olarak tabir edilen baltayla saldıran şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Sadece yaralının güvenliği sağlamak için oradaydık."

https://tr.sputniknews.com/20220629/saldirganlar-serbest-kalinca-doktor-diplomasini-yirtti--1058072510.html

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