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https://tr.sputniknews.com/20220702/nijerya-almanyaya-kacirilan-1130-bronz-heykelin-iadesi-konusunda-anlasma-imzaladi-1058224587.html
Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda anlaşma imzaladı
Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda anlaşma imzaladı
Nijerya'nın, Benin Krallığı dönemine ait kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda Almanya ile anlaşma imzaladığı bildirildi. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T02:27+0300
2022-07-02T02:27+0300
dünya
nijerya
almanya
heykel
iade
anlaşma
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Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nijerya, Almanya'dan 125 yıllık 1130 bronz heykelin iade edileceğine dair Berlin'de bir anlaşma imzaladı.Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, imza töreninde yaptığı açıklamada, planlanan iadeyi 'dünyanın herhangi bir yerindeki eserlerin en büyük tek geri dönüşü' olarak nitelendirdi.Almanya'nın kaçırılan eserlerin iadesini kabul ederek geçmişin yanlışlarını düzeltmeye öncülük ettiğini vurgulayan Mohammed, "Nijerya, Alman kolonisi olmamasına rağmen, Alman kamu kurumlarında görülen eserlerin birçoğu oraya ticaret ve bağışlar yoluyla ulaştı" dedi.Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan 'Oba' bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/nijerya-devlet-baskani-buharinin-imzasini-taklit-eden-sahte-general-gozaltina-alindi-1052752773.html
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nijerya, almanya, heykel, iade, anlaşma

Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda anlaşma imzaladı

02:27 02.07.2022
© AFP 2022Nijerya'nın, Benin Krallığı dönemine ait kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda Almanya ile anlaşma imzaladığı bildirildi.
Nijerya'nın, Benin Krallığı dönemine ait kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda Almanya ile anlaşma imzaladığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022
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Nijerya'nın, Benin Krallığı dönemine ait kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda Almanya ile anlaşma imzaladığı bildirildi.
Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nijerya, Almanya'dan 125 yıllık 1130 bronz heykelin iade edileceğine dair Berlin'de bir anlaşma imzaladı.
Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, imza töreninde yaptığı açıklamada, planlanan iadeyi 'dünyanın herhangi bir yerindeki eserlerin en büyük tek geri dönüşü' olarak nitelendirdi.
Almanya'nın kaçırılan eserlerin iadesini kabul ederek geçmişin yanlışlarını düzeltmeye öncülük ettiğini vurgulayan Mohammed, "Nijerya, Alman kolonisi olmamasına rağmen, Alman kamu kurumlarında görülen eserlerin birçoğu oraya ticaret ve bağışlar yoluyla ulaştı" dedi.
Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan 'Oba' bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.
Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.
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