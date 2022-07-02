https://tr.sputniknews.com/20220702/okan-buruktan-marcao-aciklamasi-1058229905.html

Okan Buruk'tan 'Marcao' açıklaması

Okan Buruk'tan 'Marcao' açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferde ismi İspanyol Sevilla ve Rus Zenit takımlarıyla anılan Marcao'nun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

marcao

okan buruk

açıklama

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Buruk, transferde ismi takımdan ayrılacak oyuncular arasında gösterilen ve Sevilla ile Zenit'in tekliflerinin olduğu belirtilen Marcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.Buruk, "Marcao bizim oyuncumuz, talipler olacak tabi. Kulübümüz görüşmeleri yapıyor ama sonuçta bizim oyuncumuz, burada teklif geldi, anlaşıldı bu iş olabilir ama olmadığı sürece de, ben de Marcao'ya aynısını söyledim, o da gelip çalışmalarıma devam edeceğim dedi" ifadelerini kullandı.Buruk, "Kadromda isterim. Kulüp bir değeri bulursa tabii ki transfer değeri var, olmazsa bizimle birlikte oynamaya devam edecek" diye konuştu.

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galatasaray, marcao, okan buruk, açıklama