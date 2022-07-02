https://tr.sputniknews.com/20220702/turk-atletler-escobar-ve-baltacidan-altin-madalya-1058224264.html

Türk atletler Escobar ve Baltacı'dan altın madalya

Türk atletler Escobar ve Baltacı'dan altın madalya

Türk atletler Yasmani Copello Escobar ve Özkan Baltacı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-02T02:17+0300

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spor

akdeniz

atletizm

turnuva

altın madalya

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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalyanın sahibi oldu.Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 400 metre engelli finali yapıldı.Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle Akdeniz Oyunları tarihindeki en iyi dereceyi yaparak altın madalya kazandı.Aynı yarışta bir diğer milli atlet İsmail Nezir, 50.09'luk derecesiyle 7. oldu.Milli atlet Özkan Baltacı, erkekler çekiç atmada altın madalya kazandıOran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler çekiç atma finali yapıldı.Milli atlet Özkan Baltacı, 74.34 metrelik atışıyla altın madalya elde etti.Öte yandan, bugün yapılan yarı maratonda erkeklerde Sezgin Ataç 1.05.02 derecesiyle, kadınlarda ise Meryem Erdoğan 1.14.11'lik derecesiyle 4'üncü sırayı aldı.Kadınlar 3 bin metre engelli koşuda Tuğba Güvenç, fenalaşarak yarışı tamamlayamadı.

https://tr.sputniknews.com/20220701/milli-boksor-busenaz-surmeneli-kadinlar-66-kiloda-altin-madalya-kazandi-1058212186.html

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akdeniz, atletizm, turnuva, altın madalya