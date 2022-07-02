https://tr.sputniknews.com/20220702/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-japonyayi-maglup-etti-abd-ile-karsilasacak-1058231129.html
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'yı mağlup etti: ABD ile karşılaşacak
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'yı mağlup etti: ABD ile karşılaşacak
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Takım, Milletler Ligi'ndeki bir sonraki... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T13:38+0300
2022-07-02T13:38+0300
2022-07-02T13:38+0300
spor
türkiye a milli kadın voleybol takımı
japonya
abd
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Calgary kentinde oynanan karşılaşmayı milli takım 3-1 kazanmayı başardı.Karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-15'lik üstünlükle geçen Filenin Sultanları, üçüncü seti rakibine 25-18 kaybetti. 4. sete geçildiğinde ise kıyasıya bir rekabet dikkat çekerken Milliler sahadan 25-22'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.
https://tr.sputniknews.com/20210731/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-ceyrek-finali-garantiledi-1045111815.html
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, japonya, abd
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'yı mağlup etti: ABD ile karşılaşacak
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Takım, Milletler Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasını ABD ile oynayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Calgary kentinde oynanan karşılaşmayı milli takım 3-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-15'lik üstünlükle geçen Filenin Sultanları, üçüncü seti rakibine 25-18 kaybetti. 4. sete geçildiğinde ise kıyasıya bir rekabet dikkat çekerken Milliler sahadan 25-22'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.