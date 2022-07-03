https://tr.sputniknews.com/20220703/80-yasinda-dgsye-girdi-tabuta-girene-kadar-okuyacagim-1058258686.html

80 yaşında DGS'ye girdi: Tabuta girene kadar okuyacağım

80 yaşında DGS'ye girdi: Tabuta girene kadar okuyacağım

Amasya'da 2 yıllık ilahiyat fakültesi mezunu 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, lisans diploması almak için Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Sınav görevlilerinin kendisini... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T17:50+0300

2022-07-03T17:50+0300

2022-07-03T17:50+0300

türkiye

amasya

dikey geçiş sınavı (dgs)

sınav

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058258542_1:0:769:432_1920x0_80_0_0_f118187e8bd75fe7ca770d3c14375ea1.jpg

İlahiyat fakültesi ön lisans mezunu 3 çocuk ve 8 torun sahibi 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, bastonuyla geldiği eğitim fakültesinde DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girdi.İlerleyen yaşına rağmen ölene kadar okumaya devam edeceğini belirten Aktaş "Niyetim; bu girmiş olduğum sınavla 4 yıllık ilahiyat fakültesini tamamlamak. Aynı zamanda Türk dili ve edebiyatını da okuyacağım. Kamuda 25 sene çalıştım. Makine ve kimya emeklisiyim. Halen bu yaşımda bile yazıp, çiziyorum. Etrafımda beyaz kağıt görünce muhakkak doldurmak, yazı yazmak istiyorum. Sınavım, bana göre çok güzel geçti. Fakat ÖSYM nasıl bilir, bilemem. Eğer kazanırsam, çok mutlu olacağım. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra da okumaya devam edeceğim. Tabuta girinceye kadar okumayı düşünüyorum" dedi.Sınavda görevlilerin kendisini görünce şaşırdıklarını belirten Aktaş, "Beni kapıda görenler, 'Neden geldin, çocuk mu getirdin' dediler. 'Yok kendimi getirdim' dedim. 'Nasıl' diyerek şaşırdılar. Sınava gireceğim, bu da sınav kağıdım deyince inandılar" diye konuştu.Amasya Üniversitesi Genel Sekreter Duran Çuhadar da "Yaşar amcamızı refakatçı olarak görmüşler. Görevli olduğum için gelip, sordular; bir amcamız geldi, 80 yaşın üzerinde sınava girecekmiş, ne yapalım. Sınav kağıdına bakınca sınava geldiğini anladık. Mutlu olduk, azminden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza, bu amcamız örnek olacak bir davranış sergiledi" ifadelerini kullandı.

türkiye

amasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

amasya, dikey geçiş sınavı (dgs), sınav