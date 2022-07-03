https://tr.sputniknews.com/20220703/80-yasinda-dgsye-girdi-tabuta-girene-kadar-okuyacagim-1058258686.html
80 yaşında DGS'ye girdi: Tabuta girene kadar okuyacağım
80 yaşında DGS'ye girdi: Tabuta girene kadar okuyacağım
Amasya'da 2 yıllık ilahiyat fakültesi mezunu 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, lisans diploması almak için Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Sınav görevlilerinin kendisini... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T17:50+0300
2022-07-03T17:50+0300
2022-07-03T17:50+0300
türkiye
amasya
dikey geçiş sınavı (dgs)
sınav
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İlahiyat fakültesi ön lisans mezunu 3 çocuk ve 8 torun sahibi 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, bastonuyla geldiği eğitim fakültesinde DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girdi.İlerleyen yaşına rağmen ölene kadar okumaya devam edeceğini belirten Aktaş "Niyetim; bu girmiş olduğum sınavla 4 yıllık ilahiyat fakültesini tamamlamak. Aynı zamanda Türk dili ve edebiyatını da okuyacağım. Kamuda 25 sene çalıştım. Makine ve kimya emeklisiyim. Halen bu yaşımda bile yazıp, çiziyorum. Etrafımda beyaz kağıt görünce muhakkak doldurmak, yazı yazmak istiyorum. Sınavım, bana göre çok güzel geçti. Fakat ÖSYM nasıl bilir, bilemem. Eğer kazanırsam, çok mutlu olacağım. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra da okumaya devam edeceğim. Tabuta girinceye kadar okumayı düşünüyorum" dedi.Sınavda görevlilerin kendisini görünce şaşırdıklarını belirten Aktaş, "Beni kapıda görenler, 'Neden geldin, çocuk mu getirdin' dediler. 'Yok kendimi getirdim' dedim. 'Nasıl' diyerek şaşırdılar. Sınava gireceğim, bu da sınav kağıdım deyince inandılar" diye konuştu.Amasya Üniversitesi Genel Sekreter Duran Çuhadar da "Yaşar amcamızı refakatçı olarak görmüşler. Görevli olduğum için gelip, sordular; bir amcamız geldi, 80 yaşın üzerinde sınava girecekmiş, ne yapalım. Sınav kağıdına bakınca sınava geldiğini anladık. Mutlu olduk, azminden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza, bu amcamız örnek olacak bir davranış sergiledi" ifadelerini kullandı.
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amasya, dikey geçiş sınavı (dgs), sınav
80 yaşında DGS'ye girdi: Tabuta girene kadar okuyacağım
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Amasya'da 2 yıllık ilahiyat fakültesi mezunu 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, lisans diploması almak için Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Sınav görevlilerinin kendisini görünce şaşırdığını belirten Aktaş, "İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra da okumaya devam edeceğim. Tabuta girinceye kadar okumayı düşünüyorum" dedi.
İlahiyat fakültesi ön lisans mezunu 3 çocuk ve 8 torun sahibi 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, bastonuyla geldiği eğitim fakültesinde DGS'ye (Dikey Geçiş Sınavı) girdi.
İlerleyen yaşına rağmen ölene kadar okumaya devam edeceğini belirten Aktaş "Niyetim; bu girmiş olduğum sınavla 4 yıllık ilahiyat fakültesini tamamlamak. Aynı zamanda Türk dili ve edebiyatını da okuyacağım. Kamuda 25 sene çalıştım. Makine ve kimya emeklisiyim. Halen bu yaşımda bile yazıp, çiziyorum. Etrafımda beyaz kağıt görünce muhakkak doldurmak, yazı yazmak istiyorum. Sınavım, bana göre çok güzel geçti. Fakat ÖSYM nasıl bilir, bilemem. Eğer kazanırsam, çok mutlu olacağım. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra da okumaya devam edeceğim. Tabuta girinceye kadar okumayı düşünüyorum" dedi.
Sınavda görevlilerin kendisini görünce şaşırdıklarını belirten Aktaş, "Beni kapıda görenler, 'Neden geldin, çocuk mu getirdin' dediler. 'Yok kendimi getirdim' dedim. 'Nasıl' diyerek şaşırdılar. Sınava gireceğim, bu da sınav kağıdım deyince inandılar" diye konuştu.
Amasya Üniversitesi Genel Sekreter Duran Çuhadar da "Yaşar amcamızı refakatçı olarak görmüşler. Görevli olduğum için gelip, sordular; bir amcamız geldi, 80 yaşın üzerinde sınava girecekmiş, ne yapalım. Sınav kağıdına bakınca sınava geldiğini anladık. Mutlu olduk, azminden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza, bu amcamız örnek olacak bir davranış sergiledi" ifadelerini kullandı.