https://tr.sputniknews.com/20220703/hollandada-bir-universite-korsanlara-odedigi-fidyeden-daha-fazlasini-geri-aldi-1058239691.html
Hollanda'da bir üniversite, korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı
Hollanda'da bir üniversite, korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı
Hollanda'da Maastricht Üniversitesi, 2019 yılında üniversitenin hesaplarına yapılan siber saldırı sebebiyle sanal fidye olarak ödediği 200 bin euro değerinde... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T00:34+0300
2022-07-03T00:34+0300
2022-07-03T00:34+0300
yaşam
hollanda
üniversite
kripto para
korsan
fidye
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Üniversiteden yapılan açıklamada, 2019 yılında siber saldırı sebebiyle Ukrayna merkezli korsanlara fidye olarak ödenen 200 bin euro değerinde kripto paraya ilişkin soruşturmanın neticesi paylaşıldı.Açıklamada, Aralık 2019'da yapılan saldırıda üniversitenin öğrenci hesaplarının, otomasyon sisteminin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği, bu sebeple korsanlara 200 bin euro değerinde Bitcoin ödendiği belirtildi.Ukrayna’ya giden Hollanda Savcılığı ve polisinin çabaları neticesinde 40 bin euro değerinde kripto para fidyenin korsanların eline geçmesinin engellendiği bildirildi.Kurtarılan bitcoinlerin güncel değerinin 500 bin euroyu bulduğu aktarılan açıklamada, kripto paranın Maastricht Üniversitesine verilmek üzere Hollanda Savcılığının hesabına gönderildiği kaydedildi.Buna göre üniversite, yatırdığı fidyeden daha büyük bir meblağı elde etmiş oldu.Öğrenciler için harcanacakYaşanan durum sebebiyle Maastricht Üniversitesinin uğradığı zararın kurtarılan paradan daha fazla olduğuna dikkat çekildi.Paranın öğrenciler için kullanılacağı aktarıldı.Rektör Yardımcısı Nick Bos, "Siber saldırı, öğrencilerin finansal ve eğitim açısından ne kadar savunmasız olabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.
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hollanda, üniversite, kripto para, korsan, fidye
Hollanda'da bir üniversite, korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı
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Hollanda'da Maastricht Üniversitesi, 2019 yılında üniversitenin hesaplarına yapılan siber saldırı sebebiyle sanal fidye olarak ödediği 200 bin euro değerinde kripto paranın polis tarafından kurtarılan küçük bir kısmının geri alındığını ve sanal paranın kazandığı değer sayesinde 500 bin euroluk bir gelir elde edildiğini açıkladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 2019 yılında siber saldırı sebebiyle Ukrayna merkezli korsanlara fidye olarak ödenen 200 bin euro değerinde kripto paraya ilişkin soruşturmanın neticesi paylaşıldı.
Açıklamada, Aralık 2019'da yapılan saldırıda üniversitenin öğrenci hesaplarının, otomasyon sisteminin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği, bu sebeple korsanlara 200 bin euro değerinde Bitcoin ödendiği belirtildi.
Ukrayna’ya giden Hollanda Savcılığı ve polisinin çabaları neticesinde 40 bin euro değerinde kripto para fidyenin korsanların eline geçmesinin engellendiği bildirildi.
Kurtarılan bitcoinlerin güncel değerinin 500 bin euroyu bulduğu aktarılan açıklamada, kripto paranın Maastricht Üniversitesine verilmek üzere Hollanda Savcılığının hesabına gönderildiği kaydedildi.
Buna göre üniversite, yatırdığı fidyeden daha büyük bir meblağı elde etmiş oldu.
Öğrenciler için harcanacak
Yaşanan durum sebebiyle Maastricht Üniversitesinin uğradığı zararın kurtarılan paradan daha fazla olduğuna dikkat çekildi.
Paranın öğrenciler için kullanılacağı aktarıldı.
Rektör Yardımcısı Nick Bos, "Siber saldırı, öğrencilerin finansal ve eğitim açısından ne kadar savunmasız olabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.