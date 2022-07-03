https://tr.sputniknews.com/20220703/hollandada-bir-universite-korsanlara-odedigi-fidyeden-daha-fazlasini-geri-aldi-1058239691.html

Hollanda'da bir üniversite, korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı

Hollanda'da bir üniversite, korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı

Hollanda'da Maastricht Üniversitesi, 2019 yılında üniversitenin hesaplarına yapılan siber saldırı sebebiyle sanal fidye olarak ödediği 200 bin euro değerinde... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T00:34+0300

2022-07-03T00:34+0300

2022-07-03T00:34+0300

yaşam

hollanda

üniversite

kripto para

korsan

fidye

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Üniversiteden yapılan açıklamada, 2019 yılında siber saldırı sebebiyle Ukrayna merkezli korsanlara fidye olarak ödenen 200 bin euro değerinde kripto paraya ilişkin soruşturmanın neticesi paylaşıldı.Açıklamada, Aralık 2019'da yapılan saldırıda üniversitenin öğrenci hesaplarının, otomasyon sisteminin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği, bu sebeple korsanlara 200 bin euro değerinde Bitcoin ödendiği belirtildi.Ukrayna’ya giden Hollanda Savcılığı ve polisinin çabaları neticesinde 40 bin euro değerinde kripto para fidyenin korsanların eline geçmesinin engellendiği bildirildi.Kurtarılan bitcoinlerin güncel değerinin 500 bin euroyu bulduğu aktarılan açıklamada, kripto paranın Maastricht Üniversitesine verilmek üzere Hollanda Savcılığının hesabına gönderildiği kaydedildi.Buna göre üniversite, yatırdığı fidyeden daha büyük bir meblağı elde etmiş oldu.Öğrenciler için harcanacakYaşanan durum sebebiyle Maastricht Üniversitesinin uğradığı zararın kurtarılan paradan daha fazla olduğuna dikkat çekildi.Paranın öğrenciler için kullanılacağı aktarıldı.Rektör Yardımcısı Nick Bos, "Siber saldırı, öğrencilerin finansal ve eğitim açısından ne kadar savunmasız olabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.

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hollanda, üniversite, kripto para, korsan, fidye