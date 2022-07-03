Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220703/hollandada-bir-universite-korsanlara-odedigi-fidyeden-daha-fazlasini-geri-aldi-1058239691.html
Hollanda'da bir üniversite, korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı
Hollanda'da bir üniversite, korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı
Hollanda'da Maastricht Üniversitesi, 2019 yılında üniversitenin hesaplarına yapılan siber saldırı sebebiyle sanal fidye olarak ödediği 200 bin euro değerinde... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T00:34+0300
2022-07-03T00:34+0300
yaşam
hollanda
üniversite
kripto para
korsan
fidye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055356853_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e90982bdbdeb58059cdb2c56463b7781.jpg
Üniversiteden yapılan açıklamada, 2019 yılında siber saldırı sebebiyle Ukrayna merkezli korsanlara fidye olarak ödenen 200 bin euro değerinde kripto paraya ilişkin soruşturmanın neticesi paylaşıldı.Açıklamada, Aralık 2019'da yapılan saldırıda üniversitenin öğrenci hesaplarının, otomasyon sisteminin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği, bu sebeple korsanlara 200 bin euro değerinde Bitcoin ödendiği belirtildi.Ukrayna’ya giden Hollanda Savcılığı ve polisinin çabaları neticesinde 40 bin euro değerinde kripto para fidyenin korsanların eline geçmesinin engellendiği bildirildi.Kurtarılan bitcoinlerin güncel değerinin 500 bin euroyu bulduğu aktarılan açıklamada, kripto paranın Maastricht Üniversitesine verilmek üzere Hollanda Savcılığının hesabına gönderildiği kaydedildi.Buna göre üniversite, yatırdığı fidyeden daha büyük bir meblağı elde etmiş oldu.Öğrenciler için harcanacakYaşanan durum sebebiyle Maastricht Üniversitesinin uğradığı zararın kurtarılan paradan daha fazla olduğuna dikkat çekildi.Paranın öğrenciler için kullanılacağı aktarıldı.Rektör Yardımcısı Nick Bos, "Siber saldırı, öğrencilerin finansal ve eğitim açısından ne kadar savunmasız olabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055356853_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_969ade8fce7bfae7281055eb33052300.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, üniversite, kripto para, korsan, fidye

Hollanda'da bir üniversite, korsanlara ödediği fidyeden daha fazlasını geri aldı

00:34 03.07.2022
© AABitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Hollanda'da Maastricht Üniversitesi, 2019 yılında üniversitenin hesaplarına yapılan siber saldırı sebebiyle sanal fidye olarak ödediği 200 bin euro değerinde kripto paranın polis tarafından kurtarılan küçük bir kısmının geri alındığını ve sanal paranın kazandığı değer sayesinde 500 bin euroluk bir gelir elde edildiğini açıkladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 2019 yılında siber saldırı sebebiyle Ukrayna merkezli korsanlara fidye olarak ödenen 200 bin euro değerinde kripto paraya ilişkin soruşturmanın neticesi paylaşıldı.
Açıklamada, Aralık 2019'da yapılan saldırıda üniversitenin öğrenci hesaplarının, otomasyon sisteminin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiği, bu sebeple korsanlara 200 bin euro değerinde Bitcoin ödendiği belirtildi.
Ukrayna’ya giden Hollanda Savcılığı ve polisinin çabaları neticesinde 40 bin euro değerinde kripto para fidyenin korsanların eline geçmesinin engellendiği bildirildi.
Kurtarılan bitcoinlerin güncel değerinin 500 bin euroyu bulduğu aktarılan açıklamada, kripto paranın Maastricht Üniversitesine verilmek üzere Hollanda Savcılığının hesabına gönderildiği kaydedildi.
Buna göre üniversite, yatırdığı fidyeden daha büyük bir meblağı elde etmiş oldu.

Öğrenciler için harcanacak

Yaşanan durum sebebiyle Maastricht Üniversitesinin uğradığı zararın kurtarılan paradan daha fazla olduğuna dikkat çekildi.
Paranın öğrenciler için kullanılacağı aktarıldı.
Rektör Yardımcısı Nick Bos, "Siber saldırı, öğrencilerin finansal ve eğitim açısından ne kadar savunmasız olabileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала