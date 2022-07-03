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Hong Kong açıklarında tayfun: Vinç gemisi alabora oldu, 27 kişi kayıp
Hong Kong açıklarında tayfun: Vinç gemisi alabora oldu, 27 kişi kayıp
Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T13:55+0300
2022-07-03T13:55+0300
dünya
hong kong
vinç
gemi
alabora
kayıp
mürettebat
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Ulusal basındaki haberlere göre Chaba Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gövdesi kırılarak suya gömülen Çin bandıralı 'Fujing001' adlı vinç gemisindeki 30 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarılırken 27'sine ulaşılamıyor.Hong Kong Uçuş Hizmetleri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 4 uçak ve 6 helikopterden oluşan 36 kişilik kurtarma ekibi, bölgeye ulaştı. Ekip, 1300 kilometre çapındaki alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.Saatteki hızı 144 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan Chaba Tayfunu, arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.Uçuş Hizmetleri İdaresi yetkilisi West Wu Wai-hung, yaptığı açıklamada, "27 kişinin kaybolduğu süre göz önüne alındığında, tecrübelerimize dayanarak, onları bulma şansımızın oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Yüreklerimiz kayıp denizciler ve onların aileleriyle beraber. Umuyorum en azından bir kısmına ulaşabiliriz fakat bu, mucize olacaktır" ifadelerini kullandı.​​​​​​​Chaba Tayfunu nedeniyle Çin ve Hong Kong kıyılarında alarm seviyesi yükseltilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220620/hong-kongun-simgelerinden-yuzen-restoran-batti-1057674007.html
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hong kong, vinç, gemi, alabora, kayıp, mürettebat

Hong Kong açıklarında tayfun: Vinç gemisi alabora oldu, 27 kişi kayıp

13:55 03.07.2022
© AP PhotoÇin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AP Photo
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Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre Chaba Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gövdesi kırılarak suya gömülen Çin bandıralı 'Fujing001' adlı vinç gemisindeki 30 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarılırken 27'sine ulaşılamıyor.
Hong Kong Uçuş Hizmetleri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 4 uçak ve 6 helikopterden oluşan 36 kişilik kurtarma ekibi, bölgeye ulaştı. Ekip, 1300 kilometre çapındaki alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Saatteki hızı 144 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan Chaba Tayfunu, arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.
Uçuş Hizmetleri İdaresi yetkilisi West Wu Wai-hung, yaptığı açıklamada, "27 kişinin kaybolduğu süre göz önüne alındığında, tecrübelerimize dayanarak, onları bulma şansımızın oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Yüreklerimiz kayıp denizciler ve onların aileleriyle beraber. Umuyorum en azından bir kısmına ulaşabiliriz fakat bu, mucize olacaktır" ifadelerini kullandı.
​​​​​​​Chaba Tayfunu nedeniyle Çin ve Hong Kong kıyılarında alarm seviyesi yükseltilmişti.
Aberdeen limanı deniz ürünleri lokantalarıyla ünlü bir turistik alan olarak biliniyor. Ancak Jumbo'nun gördüğü rağbet, en büyük rakibi Tai Pak Yüzen Restoran'ın 1980'lerde satın alınmasıyla büyük oranda azalmıştı. Hong Kong lideri Carrie Lam, 2020 yılı için yaptığı politika planları konuşmasında, Jumbo'ya yönelik ilgiyi canlandırmak için yerel tema parkı Ocean Park'a devredilmesi projesini duyurdu. Ancak uygun bir işletmeci bulunamaması nedeniyle proje gerçekleştirilemedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
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