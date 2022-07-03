https://tr.sputniknews.com/20220703/hong-kong-aciklarinda-tayfun-vinc-gemisi-alabora-oldu-27-kisi-kayip--1058251641.html

Hong Kong açıklarında tayfun: Vinç gemisi alabora oldu, 27 kişi kayıp

Hong Kong açıklarında tayfun: Vinç gemisi alabora oldu, 27 kişi kayıp

Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı... 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T13:55+0300

2022-07-03T13:55+0300

2022-07-03T13:55+0300

dünya

hong kong

vinç

gemi

alabora

kayıp

mürettebat

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Ulusal basındaki haberlere göre Chaba Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gövdesi kırılarak suya gömülen Çin bandıralı 'Fujing001' adlı vinç gemisindeki 30 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarılırken 27'sine ulaşılamıyor.Hong Kong Uçuş Hizmetleri İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 4 uçak ve 6 helikopterden oluşan 36 kişilik kurtarma ekibi, bölgeye ulaştı. Ekip, 1300 kilometre çapındaki alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.Saatteki hızı 144 kilometreyi bulan rüzgarlar taşıyan Chaba Tayfunu, arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.Uçuş Hizmetleri İdaresi yetkilisi West Wu Wai-hung, yaptığı açıklamada, "27 kişinin kaybolduğu süre göz önüne alındığında, tecrübelerimize dayanarak, onları bulma şansımızın oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Yüreklerimiz kayıp denizciler ve onların aileleriyle beraber. Umuyorum en azından bir kısmına ulaşabiliriz fakat bu, mucize olacaktır" ifadelerini kullandı.​​​​​​​Chaba Tayfunu nedeniyle Çin ve Hong Kong kıyılarında alarm seviyesi yükseltilmişti.

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hong kong, vinç, gemi, alabora, kayıp, mürettebat