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İzmir’de iki ayrı bölgede orman yangını
İzmir’de iki ayrı bölgede orman yangını
İzmir’in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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orman
orman yangını
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Yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi. Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz gönderildi.Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220703/beykozda-orman-yangini-cikti-1058249462.html
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izmir, yangın, orman, orman yangını, itfaiye

İzmir’de iki ayrı bölgede orman yangını

15:33 03.07.2022
© DHAİzmir’in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir’in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© DHA
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İzmir’in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.
Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz gönderildi.
Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Beykoz - yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
TÜRKİYE
Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
12:46
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