https://tr.sputniknews.com/20220703/kirkpinarin-gures-agaligini-mevcut-aga-seyfettin-selim-kazandi-1058257448.html

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle kazandı. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T16:36+0300

2022-07-03T16:36+0300

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türkiye

edirne

kırkpınar güreşleri

ağa

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Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 5 milyon 304 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve turizm işletmecisi İlhan Tüdeş katıldı.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ihaleyi gelecek yılın organizasyonunun cumhuriyetin 100'üncü yılına denk gelmesi sebebiyle 2 milyon 23 bin liradan açtı. Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı.Bu sonuçla 14. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti. Selim, ağalığı yapan kişinin güreşleri bilmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ağalık yapmanın onurunu yaşayacağım. Ne mutlu 'Türküm' diyene" dedi. Ağa Selim, ihalenin ardından yöre güreş ağalarıyla çayır etrafında tur attı.

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edirne, kırkpınar güreşleri, ağa