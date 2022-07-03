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Kocaeli'de geri dönüşüm deposu yandı
Kocaeli'de geri dönüşüm deposu yandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
geri dönüşüm
kocaeli
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Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta bulunan bir geri dönüş deposunda yangın çıktı.Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı.Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kimsenin bulunmadığı depodaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220703/beykozda-orman-yangini-cikti-1058249462.html
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geri dönüşüm, kocaeli, yangın

Kocaeli'de geri dönüşüm deposu yandı

13:50 03.07.2022
© İHA / HAKAN ÖZTÜRK - MUSTAFA USLUGeri dönüşüm deposu yandı
Geri dönüşüm deposu yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© İHA / HAKAN ÖZTÜRK - MUSTAFA USLU
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta bulunan bir geri dönüş deposunda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı.
Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kimsenin bulunmadığı depodaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Beykoz - yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
TÜRKİYE
Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
12:46
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