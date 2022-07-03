https://tr.sputniknews.com/20220703/kocaelide-geri-donusum-deposu-yandi-1058251539.html
Kocaeli'de geri dönüşüm deposu yandı
Kocaeli'de geri dönüşüm deposu yandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T13:50+0300
2022-07-03T13:50+0300
2022-07-03T13:50+0300
türkiye
geri dönüşüm
kocaeli
yangın
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Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta bulunan bir geri dönüş deposunda yangın çıktı.Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı.Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kimsenin bulunmadığı depodaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220703/beykozda-orman-yangini-cikti-1058249462.html
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geri dönüşüm, kocaeli, yangın
Kocaeli'de geri dönüşüm deposu yandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta bulunan bir geri dönüş deposunda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı.
Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kimsenin bulunmadığı depodaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.