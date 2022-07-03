https://tr.sputniknews.com/20220703/kocaelide-geri-donusum-deposu-yandi-1058251539.html

Kocaeli'de geri dönüşüm deposu yandı

Kocaeli'de geri dönüşüm deposu yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 03.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-03T13:50+0300

2022-07-03T13:50+0300

2022-07-03T13:50+0300

türkiye

geri dönüşüm

kocaeli

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1058251392_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2dc1c66355faa14dd353d611bda3611e.jpg

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak’ta bulunan bir geri dönüş deposunda yangın çıktı.Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede depodaki plastik atıkları sardı.Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kimsenin bulunmadığı depodaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220703/beykozda-orman-yangini-cikti-1058249462.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

geri dönüşüm, kocaeli, yangın