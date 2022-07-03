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https://tr.sputniknews.com/20220703/teksastaki-okul-katliamina-gec-mudahale-etmekle-suclanan-polis-sefi-istifa-etti-1058241282.html
Teksas'taki okul katliamına 'geç müdahale etmekle' suçlanan polis şefi istifa etti
Teksas'taki okul katliamına 'geç müdahale etmekle' suçlanan polis şefi istifa etti
ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısına "geç müdahale" etmekle suçlanan polis şefi... 03.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-03T03:29+0300
2022-07-03T03:29+0300
dünya
abd
teksas
ilkokul
saldırı
polis
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Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo, Robb İlkokulu saldırısına geç müdahale etmekle suçlanarak açığa alınmasının ardından Uvalde Belediye Meclisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.Teksas'ta yayın yapan Leader-News'e konuşan Arredondo, saldırıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için istifasının "Uvalde için en iyi karar" olduğunu söyledi.Uvalde saldırısında polisin zamanında müdahale etmediği tartışmaları"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.McCraw, "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu, yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran’da Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim." açıklamasında bulunmuştu.McCraw, saldırı hakkında süren soruşturma çerçevesinde 21 Haziran’da eyalet meclisi senato komitesine verdiği ifadede de Uvalde polisinin saldırıdaki müdahalesini "sefil bir başarısızlık" olarak nitelemiş, Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo’yu gecikmeden dolayı sorumlu tutarak onu "polislerin hayatını, çocukların hayatlarının önüne koymakla" suçlamıştı.Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-21-kisinin-olduruldugu-ilkokul-saldirisinin-magduru-aileler-ilk-davayi-acti-1057175155.html
https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-okul-saldirisinda-hayatta-kalan-ogrenci-arkadasimin-kanini-uzerime-surup-sessiz-kaldim-1057178901.html
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abd, teksas, ilkokul, saldırı, polis

Teksas'taki okul katliamına 'geç müdahale etmekle' suçlanan polis şefi istifa etti

03:29 03.07.2022
© AP Photo / Dario Lopez-MillsTeksas'taki okul saldırısı
Teksas'taki okul saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
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ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısına "geç müdahale" etmekle suçlanan polis şefi istifasını açıkladı.
Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo, Robb İlkokulu saldırısına geç müdahale etmekle suçlanarak açığa alınmasının ardından Uvalde Belediye Meclisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Teksas'ta yayın yapan Leader-News'e konuşan Arredondo, saldırıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için istifasının "Uvalde için en iyi karar" olduğunu söyledi.

Uvalde saldırısında polisin zamanında müdahale etmediği tartışmaları

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.
Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.
Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.
McCraw, "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu, yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısının mağduru aileler ilk dava için mahkemeye başvurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran’da Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.
Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim." açıklamasında bulunmuştu.
McCraw, saldırı hakkında süren soruşturma çerçevesinde 21 Haziran’da eyalet meclisi senato komitesine verdiği ifadede de Uvalde polisinin saldırıdaki müdahalesini "sefil bir başarısızlık" olarak nitelemiş, Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo’yu gecikmeden dolayı sorumlu tutarak onu "polislerin hayatını, çocukların hayatlarının önüne koymakla" suçlamıştı.
Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.
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