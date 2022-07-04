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https://tr.sputniknews.com/20220704/alkole-bir-zam-daha-geldi-1058299824.html
Alkole bir zam daha geldi
Alkole bir zam daha geldi
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, Volim şarap bazlı içeceklere zam geldiğini açıkladı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
zam
alkol
şarap
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, Volim şarap bazlı alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.Aybaş, zammı ''Volim 14.4 şarap bazlı içecekler 50 TL oldu'' paylaşımıyla duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211230/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybasi-sigara-ve-alkole-zam-yolda-1052267069.html
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zam, alkol, şarap

Alkole bir zam daha geldi

20:24 04.07.2022
© PixabayŞarap şişesi ve kadehi
Şarap şişesi ve kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© Pixabay
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, Volim şarap bazlı içeceklere zam geldiğini açıkladı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, Volim şarap bazlı alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, zammı ''Volim 14.4 şarap bazlı içecekler 50 TL oldu'' paylaşımıyla duyurdu.
Tekel bayi / alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
EKONOMİ
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve alkole zam yolda
30 Aralık 2021, 18:23
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