https://tr.sputniknews.com/20220704/alkole-bir-zam-daha-geldi-1058299824.html
Alkole bir zam daha geldi
Alkole bir zam daha geldi
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, Volim şarap bazlı içeceklere zam geldiğini açıkladı. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T20:24+0300
2022-07-04T20:24+0300
2022-07-04T20:24+0300
ekonomi
zam
alkol
şarap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055926547_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_29ca683fa0e89112adc6ee941c1d57f5.jpg
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, Volim şarap bazlı alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.Aybaş, zammı ''Volim 14.4 şarap bazlı içecekler 50 TL oldu'' paylaşımıyla duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211230/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybasi-sigara-ve-alkole-zam-yolda-1052267069.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055926547_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_36177c2a785020bc3e11d2147c7937ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zam, alkol, şarap
Alkole bir zam daha geldi
Abone ol
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, Volim şarap bazlı içeceklere zam geldiğini açıkladı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, Volim şarap bazlı alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, zammı ''Volim 14.4 şarap bazlı içecekler 50 TL oldu'' paylaşımıyla duyurdu.