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https://tr.sputniknews.com/20220704/arjantinde-ekonomi-bakani-guzman-istifa-etti--1058280788.html
Arjantin'de Ekonomi Bakanı Guzman istifa etti
Arjantin'de Ekonomi Bakanı Guzman istifa etti
Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'in kendisine yönelik eleştirilerinin ardından görevinden istifa ettiğini... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T12:30+0300
2022-07-04T12:32+0300
ekonomi
arjantin
ekonomi bakanı
istifa
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Guzman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, istifa mektubunu Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e sunduğunu kaydetti. Hükümet içinde siyasi desteğe sahip olmadığını belirten Guzman, "Arjantin'in izlemesi gereken yola dair vizyonuma duyduğum derin inanç ve güvenle, daha adil, daha özgür ve daha egemen bir vatan için çalışmaya ve rol üstlenmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı. Guzman'ın yerine Silvina Batakis, yeni Ekonomi Bakanı olarak atandı.Aralık 2019'dan beri görev başında olan Guzman, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Arjantin arasında 28 Ocak'ta yapılan anlaşmanın müzakerelerini yürütmüştü. Hükümetin sol eğilimli unsurları, çok fazla taviz içerdiği gerekçesiyle IMF ile yapılan anlaşmayı ve Guzman'ı eleştiriyordu.
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arjantin, ekonomi bakanı, istifa

Arjantin'de Ekonomi Bakanı Guzman istifa etti

12:30 04.07.2022 (güncellendi: 12:32 04.07.2022)
© AFP 2022 / JUAN MABROMATAMartin Guzman
Martin Guzman - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / JUAN MABROMATA
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Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'in kendisine yönelik eleştirilerinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Guzman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, istifa mektubunu Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e sunduğunu kaydetti.
Hükümet içinde siyasi desteğe sahip olmadığını belirten Guzman, "Arjantin'in izlemesi gereken yola dair vizyonuma duyduğum derin inanç ve güvenle, daha adil, daha özgür ve daha egemen bir vatan için çalışmaya ve rol üstlenmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.
Guzman'ın yerine Silvina Batakis, yeni Ekonomi Bakanı olarak atandı.
Aralık 2019'dan beri görev başında olan Guzman, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Arjantin arasında 28 Ocak'ta yapılan anlaşmanın müzakerelerini yürütmüştü. Hükümetin sol eğilimli unsurları, çok fazla taviz içerdiği gerekçesiyle IMF ile yapılan anlaşmayı ve Guzman'ı eleştiriyordu.
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