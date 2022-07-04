https://tr.sputniknews.com/20220704/arjantinde-ekonomi-bakani-guzman-istifa-etti--1058280788.html

Arjantin'de Ekonomi Bakanı Guzman istifa etti

Arjantin'de Ekonomi Bakanı Guzman istifa etti

Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'in kendisine yönelik eleştirilerinin ardından görevinden istifa ettiğini... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T12:30+0300

2022-07-04T12:30+0300

2022-07-04T12:32+0300

ekonomi

arjantin

ekonomi bakanı

istifa

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Guzman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, istifa mektubunu Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e sunduğunu kaydetti. Hükümet içinde siyasi desteğe sahip olmadığını belirten Guzman, "Arjantin'in izlemesi gereken yola dair vizyonuma duyduğum derin inanç ve güvenle, daha adil, daha özgür ve daha egemen bir vatan için çalışmaya ve rol üstlenmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı. Guzman'ın yerine Silvina Batakis, yeni Ekonomi Bakanı olarak atandı.Aralık 2019'dan beri görev başında olan Guzman, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Arjantin arasında 28 Ocak'ta yapılan anlaşmanın müzakerelerini yürütmüştü. Hükümetin sol eğilimli unsurları, çok fazla taviz içerdiği gerekçesiyle IMF ile yapılan anlaşmayı ve Guzman'ı eleştiriyordu.

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arjantin, ekonomi bakanı, istifa