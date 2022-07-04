https://tr.sputniknews.com/20220704/demir-yumruk-operasyonunda-erol-evcilin-de-arasinda-bulundugu-5-kisi-tutuklandi-1058299252.html

'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T19:55+0300

2022-07-04T19:55+0300

2022-07-04T19:58+0300

ekonomi

türkiye

erol evcil

demir çelik sanayii

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 225 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk oldu.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 210 zanlıdan bir kısmı için 2, bazıları için ise 4 gün ek gözaltı süresi verdi.Erol Evcil'in de arasında olduğu 15 şüpheli ise cumhuriyet savcısınca ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.Alpaslan Gazi A, "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler Özdemir Ö, Sadık Fırat E, Berat Nuri Ş, Gülderen Evcil A, Mirza Ardahan A, Mithat K, Öznur Çıtlak A, Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, erol evcil , demir çelik sanayii, ankara cumhuriyet başsavcılığı