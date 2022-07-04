https://tr.sputniknews.com/20220704/fransada-kabine-degisikligi-1058277532.html
Fransa'da kabine değişikliği: Tecavüzle suçlanan bakan görevden alındı
Fransa'da kabine değişikliği: Tecavüzle suçlanan bakan görevden alındı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hakkında tecavüz suçlaması bulunan Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Abad'ın yerine Fransız Kızılhaçı'nın... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:56+0300
2022-07-04T11:56+0300
2022-07-04T12:07+0300
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emmanuel macron
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tecavüz
damien abad
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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble (Birlikte) ittifakı genel seçimin ikinci turunda Ulusal Meclis'te salt çoğunluğu elde edemezken bugün kabine değişikliğine gidildi.Buna göre iki kadının tecavüzle suçladığı Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad görevden alındı ve yerine Fransız Kızılhaçı'nın başındaki Jean- Christope Combe getirildi. Fiziksel engelli olan Abad, Artrogripozis adlı rahatsızlığı nedeniyle, cinsel saldırıda bulunmasının imkansız olduğunu ve karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişki yaşamasının mümkün olamayacağını savunmuştu.Bununla birlikte Brexit müzakerelerinde önemli rol oynayan Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi. Yeni Avrupa İşleri Bakanı ise Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) baş ekonomisti Laurence Boone oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220524/fransiz-dayanisma-ozerklik-ve-engelli-bireyler-bakanina-tecavuz-suclamasi-1056631113.html
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Fransa'da kabine değişikliği: Tecavüzle suçlanan bakan görevden alındı
11:56 04.07.2022 (güncellendi: 12:07 04.07.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hakkında tecavüz suçlaması bulunan Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Abad'ın yerine Fransız Kızılhaçı'nın başındaki Combe'yi görevlendirdi.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble (Birlikte) ittifakı genel seçimin ikinci turunda Ulusal Meclis'te salt çoğunluğu elde edemezken bugün kabine değişikliğine gidildi.
Buna göre iki kadının tecavüzle suçladığı Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad görevden alındı ve yerine Fransız Kızılhaçı'nın başındaki Jean- Christope Combe getirildi.
Fiziksel engelli olan Abad, Artrogripozis adlı rahatsızlığı nedeniyle, cinsel saldırıda bulunmasının imkansız olduğunu ve karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişki yaşamasının mümkün olamayacağını savunmuştu.
Bununla birlikte Brexit müzakerelerinde önemli rol oynayan Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi. Yeni Avrupa İşleri Bakanı ise Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) baş ekonomisti Laurence Boone oldu.