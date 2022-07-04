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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/macron-rusyayi-yok-etme-istegimiz-yok-1058274604.html
Macron: Rusya'yı 'yok etme' isteğimiz yok
Macron: Rusya'yı 'yok etme' isteğimiz yok
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna krizine dönük yaklaşımlarını eleştirerek, 'Rusya'yı yok etmek istemediklerini' belirtti. 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T10:46+0300
2022-07-04T10:47+0300
ukrayna krizi
fransa
rusya
ukrayna
emmanuel macron
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuk olduğu bir belgeselde 'Anglo-Sakson' liderleri, açıkça Rusya'nın yok edilmesini amaçladıkları için kınadı.Belgeselde Macron, diplomasiye yaklaşımı hakkında yorumda bulunarak, Ukrayna ihtilafının daha geniş çaplı bir savaşa dönüşmesini önlemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmanın gerekli olduğunu vurguladı.Anglo-Sakson liderlerin, "Rusya'yı yok etmeliyiz, kalıcı olarak zayıflatmalıyız" mesajını verdiklerine işaret eden Macron, amacının bunun yerine 'Ukrayna'nın kazanmasına yardım etmek' ve 'Rusya'yı yok etmek şöyle dursun, bu ülkeyle savaşmamak' olduğunu dile getirdi.Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'yı Ukrayna'da 'soykırım' yapmakla suçlamasına karşı çıkan Macron, Batı'nın bü tür ağır terimlerden kaçınması gerektiğini belirtti. Fransa lideri, aynı şekilde Kiev yönetiminin Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' ilan edilmesi yönündeki talebini de geri çevirdi.Diğer yandan Ukrayna ordusunu 'gerektiği sürece destekleme' taahhüdü veren Macron, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak taviz vermesi gerektiği tartışmalarına ilişkin, kararın Kiev'de olduğu yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/macron-rusyaya-terorizm-sponsoru-devlet-demeyecegim-1058045765.html
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fransa, rusya, ukrayna, emmanuel macron

Macron: Rusya'yı 'yok etme' isteğimiz yok

10:46 04.07.2022 (güncellendi: 10:47 04.07.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna krizine dönük yaklaşımlarını eleştirerek, 'Rusya'yı yok etmek istemediklerini' belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuk olduğu bir belgeselde 'Anglo-Sakson' liderleri, açıkça Rusya'nın yok edilmesini amaçladıkları için kınadı.
Belgeselde Macron, diplomasiye yaklaşımı hakkında yorumda bulunarak, Ukrayna ihtilafının daha geniş çaplı bir savaşa dönüşmesini önlemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmanın gerekli olduğunu vurguladı.
Anglo-Sakson liderlerin, "Rusya'yı yok etmeliyiz, kalıcı olarak zayıflatmalıyız" mesajını verdiklerine işaret eden Macron, amacının bunun yerine 'Ukrayna'nın kazanmasına yardım etmek' ve 'Rusya'yı yok etmek şöyle dursun, bu ülkeyle savaşmamak' olduğunu dile getirdi.
Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'yı Ukrayna'da 'soykırım' yapmakla suçlamasına karşı çıkan Macron, Batı'nın bü tür ağır terimlerden kaçınması gerektiğini belirtti. Fransa lideri, aynı şekilde Kiev yönetiminin Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' ilan edilmesi yönündeki talebini de geri çevirdi.
Diğer yandan Ukrayna ordusunu 'gerektiği sürece destekleme' taahhüdü veren Macron, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak taviz vermesi gerektiği tartışmalarına ilişkin, kararın Kiev'de olduğu yorumunu yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim
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