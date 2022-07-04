https://tr.sputniknews.com/20220704/macron-rusyayi-yok-etme-istegimiz-yok-1058274604.html

Macron: Rusya'yı 'yok etme' isteğimiz yok

Macron: Rusya'yı 'yok etme' isteğimiz yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna krizine dönük yaklaşımlarını eleştirerek, 'Rusya'yı yok etmek istemediklerini' belirtti. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T10:46+0300

2022-07-04T10:46+0300

2022-07-04T10:47+0300

ukrayna krizi

fransa

rusya

ukrayna

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057305356_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2acb878d2f022e86df33bec881ab82fc.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuk olduğu bir belgeselde 'Anglo-Sakson' liderleri, açıkça Rusya'nın yok edilmesini amaçladıkları için kınadı.Belgeselde Macron, diplomasiye yaklaşımı hakkında yorumda bulunarak, Ukrayna ihtilafının daha geniş çaplı bir savaşa dönüşmesini önlemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmanın gerekli olduğunu vurguladı.Anglo-Sakson liderlerin, "Rusya'yı yok etmeliyiz, kalıcı olarak zayıflatmalıyız" mesajını verdiklerine işaret eden Macron, amacının bunun yerine 'Ukrayna'nın kazanmasına yardım etmek' ve 'Rusya'yı yok etmek şöyle dursun, bu ülkeyle savaşmamak' olduğunu dile getirdi.Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'yı Ukrayna'da 'soykırım' yapmakla suçlamasına karşı çıkan Macron, Batı'nın bü tür ağır terimlerden kaçınması gerektiğini belirtti. Fransa lideri, aynı şekilde Kiev yönetiminin Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' ilan edilmesi yönündeki talebini de geri çevirdi.Diğer yandan Ukrayna ordusunu 'gerektiği sürece destekleme' taahhüdü veren Macron, Ukrayna'nın Rusya'ya toprak taviz vermesi gerektiği tartışmalarına ilişkin, kararın Kiev'de olduğu yorumunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220628/macron-rusyaya-terorizm-sponsoru-devlet-demeyecegim-1058045765.html

fransa

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, rusya, ukrayna, emmanuel macron