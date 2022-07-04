https://tr.sputniknews.com/20220704/meksika-lideri-obrador-assange-abdde-mahkum-edilirse-ozgurluk-heykeli-sokulmeli-1058306960.html
Meksika lideri Obrador: Assange ABD'de mahkum edilirse Özgürlük Heykeli sökülmeli
Meksika lideri Obrador: Assange ABD'de mahkum edilirse Özgürlük Heykeli sökülmeli
Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilip mahkum edilmesi halinde New York’taki Özgürlük... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T23:31+0300
2022-07-04T23:31+0300
2022-07-04T23:31+0300
dünya
julian assange
abd
meksika
savaş suçu
wikileaks
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Obrador, Ulusal Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Assange, ABD’ye çıkarılıp azami hapis ve ölüm cezasına çarptırılırsa Fransızlar tarafından bağışlanan ve New York’ta bulunan Özgürlük Heykeli’nin sökülmesi için bir kampanya başlatmalıyız, çünkü artık bir özgürlük sembolü değil” ifadesini kullandı.Bu konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmede gündeme getireceğini söyleyen Meksika lideri, daha önce Donald Trump’tan Assange’ı affetmesini istediğini anımsattı.
https://tr.sputniknews.com/20220701/wikileaksin-kurucusu-assange-abdye-iade-kararina-itiraz-etti-1058213626.html
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julian assange, abd, meksika, savaş suçu, wikileaks
Meksika lideri Obrador: Assange ABD'de mahkum edilirse Özgürlük Heykeli sökülmeli
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Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilip mahkum edilmesi halinde New York’taki Özgürlük Heykeli’nin sökülmesi için çalışacağını belirtti.
Obrador, Ulusal Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Assange, ABD’ye çıkarılıp azami hapis ve ölüm cezasına çarptırılırsa Fransızlar tarafından bağışlanan ve New York’ta bulunan Özgürlük Heykeli’nin sökülmesi için bir kampanya başlatmalıyız, çünkü artık bir özgürlük sembolü değil” ifadesini kullandı.
Bu konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmede gündeme getireceğini söyleyen Meksika lideri, daha önce Donald Trump’tan Assange’ı affetmesini istediğini anımsattı.