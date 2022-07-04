https://tr.sputniknews.com/20220704/meksika-lideri-obrador-assange-abdde-mahkum-edilirse-ozgurluk-heykeli-sokulmeli-1058306960.html

Meksika lideri Obrador: Assange ABD'de mahkum edilirse Özgürlük Heykeli sökülmeli

Meksika lideri Obrador: Assange ABD'de mahkum edilirse Özgürlük Heykeli sökülmeli

Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilip mahkum edilmesi halinde New York’taki Özgürlük... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T23:31+0300

2022-07-04T23:31+0300

2022-07-04T23:31+0300

dünya

julian assange

abd

meksika

savaş suçu

wikileaks

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Obrador, Ulusal Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Assange, ABD’ye çıkarılıp azami hapis ve ölüm cezasına çarptırılırsa Fransızlar tarafından bağışlanan ve New York’ta bulunan Özgürlük Heykeli’nin sökülmesi için bir kampanya başlatmalıyız, çünkü artık bir özgürlük sembolü değil” ifadesini kullandı.Bu konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmede gündeme getireceğini söyleyen Meksika lideri, daha önce Donald Trump’tan Assange’ı affetmesini istediğini anımsattı.

https://tr.sputniknews.com/20220701/wikileaksin-kurucusu-assange-abdye-iade-kararina-itiraz-etti-1058213626.html

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julian assange, abd, meksika, savaş suçu, wikileaks