https://tr.sputniknews.com/20220704/sigaraya-zam-1058272394.html

Sigaraya zam

Sigaraya zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris ve BAT grubu sigaralara 2 TL zam geldiğini duyurdu. 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T08:58+0300

2022-07-04T08:58+0300

2022-07-04T08:58+0300

ekonomi

sigara

zam

özgür aybaş

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Aybaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı zamlı listelere göre Philip Morris grubu en ucuz sigara 27,50 lira olurken en pahalı sigara ise 31,50 lira oldu.Son olarak 5 Mayıs 2022'de yapılan sigara zammının akabinde, sigara fiyatlarında 2 TL'lik bir artış yaşanmıştı. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 29,50 TL olarak belirlenmişti.4 Temmuz 2022'den itibaren 2 TL'lik bir artış daha yaşayan sigara fiyatlarıyla birlikte en ucuz sigara 27.50 TL olurken; en pahalı sigara 31.50 TL oldu.

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sigara, zam, özgür aybaş