ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı
03:21 05.07.2022 (güncellendi: 03:26 05.07.2022)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
ABD'nin Chicago kentindeki 4 Temmuz Bağımsızlık kutlamalarında silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu en az 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. 22 yaşındaki saldırgan saatler sonra yakalandı.
ABD’nin Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığı belirtildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 22 yaşındaki Robert Crimo, yaklaşık 7 saat süren arama ve operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
BREAKING: Highland Park shooter Robert E. Crimo, III has been apprehended and detained by authorities. pic.twitter.com/66Ytm4WeDh— BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 4, 2022
ABD'de 4 Temmuz'da düzenlenen geçit töreni sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
The 22-year-old man identified as a person of interest in the shooting that killed at least six people, wounded at least 30 and sent hundreds of people fleeing from an Independence Day parade in suburban Chicago on Monday has been taken into custody. https://t.co/gf3Zi9ZwOm— The Associated Press (@AP) July 5, 2022