https://tr.sputniknews.com/20220705/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarinda-silahli-saldiri-duzenleyen-kisi-yakalandi-1058314126.html

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı

ABD'nin Chicago kentindeki 4 Temmuz Bağımsızlık kutlamalarında silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu en az 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. 22... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T03:21+0300

2022-07-05T03:21+0300

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chicago

abd

4 temmuz

4 temmuz bağımsızlık günü

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ABD’nin Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığı belirtildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 22 yaşındaki Robert Crimo, yaklaşık 7 saat süren arama ve operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.ABD'de 4 Temmuz'da düzenlenen geçit töreni sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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2022

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chicago, abd, 4 temmuz, 4 temmuz bağımsızlık günü