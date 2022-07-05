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ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı
ABD'nin Chicago kentindeki 4 Temmuz Bağımsızlık kutlamalarında silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu en az 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. 22... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T03:21+0300
2022-07-05T03:26+0300
chicago
abd
4 temmuz
4 temmuz bağımsızlık günü
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ABD’nin Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığı belirtildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 22 yaşındaki Robert Crimo, yaklaşık 7 saat süren arama ve operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.ABD'de 4 Temmuz'da düzenlenen geçit töreni sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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chicago, abd, 4 temmuz, 4 temmuz bağımsızlık günü

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı

03:21 05.07.2022 (güncellendi: 03:26 05.07.2022)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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ABD'nin Chicago kentindeki 4 Temmuz Bağımsızlık kutlamalarında silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu en az 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. 22 yaşındaki saldırgan saatler sonra yakalandı.
ABD’nin Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığı belirtildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 22 yaşındaki Robert Crimo, yaklaşık 7 saat süren arama ve operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
ABD'de 4 Temmuz'da düzenlenen geçit töreni sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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