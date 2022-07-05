https://tr.sputniknews.com/20220705/ak-partiden-kamudaki-sozlesmelilere-kadro-aciklamasi-1058332506.html
AK Parti'den 'kamudaki sözleşmelilere kadro' açıklaması
AK Parti'den 'kamudaki sözleşmelilere kadro' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:03+0300
2022-07-05T14:03+0300
2022-07-05T14:06+0300
politika
emin akbaşoğlu
memur
kadro
sözleşmeli personel
meclis
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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.Akbaşoğlu, belediyeler ve bakanlıklar dahil bütün kamu kurumlarındaki sözleşmeli personelin kadro haklarına dair düzenlemenin Ekim ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220627/kabine-toplantisinda-gundem-ekonomi-asgari-ucret-bayram-tatili-memur-ve-emekli-maaslari-1057977568.html
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emin akbaşoğlu, memur, kadro, sözleşmeli personel, meclis
AK Parti'den 'kamudaki sözleşmelilere kadro' açıklaması
14:03 05.07.2022 (güncellendi: 14:06 05.07.2022) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.
Akbaşoğlu, belediyeler ve bakanlıklar dahil bütün kamu kurumlarındaki sözleşmeli personelin kadro haklarına dair düzenlemenin Ekim ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi.