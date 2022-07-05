https://tr.sputniknews.com/20220705/benzine-zam-bekleniyor-1058320344.html

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

Benzin grubunda 6 Temmuz çarşamba gününden itibaren 96 kuruş zam bekleniyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T09:47+0300

2022-07-05T09:47+0300

2022-07-05T09:54+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

zam

lpg

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6 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 kuruş zam bekleniyor.NTV'nin aktardığı habere göre bu geceden itibaren zam beklenirken, güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.69 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 25.20 liradan satılıyor.LPG litre fiyatı indirimin 10.70 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220622/benzine-indirim-geliyor-1057738760.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, zam, lpg