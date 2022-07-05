https://tr.sputniknews.com/20220705/benzine-zam-bekleniyor-1058320344.html
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Benzin grubunda 6 Temmuz çarşamba gününden itibaren 96 kuruş zam bekleniyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T09:47+0300
2022-07-05T09:47+0300
2022-07-05T09:54+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
zam
lpg
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6 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 kuruş zam bekleniyor.NTV'nin aktardığı habere göre bu geceden itibaren zam beklenirken, güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.69 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 25.20 liradan satılıyor.LPG litre fiyatı indirimin 10.70 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/benzine-indirim-geliyor-1057738760.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, zam, lpg
Benzine zam bekleniyor
09:47 05.07.2022 (güncellendi: 09:54 05.07.2022) Abone ol
Benzin grubunda 6 Temmuz çarşamba gününden itibaren 96 kuruş zam bekleniyor.
6 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 kuruş zam bekleniyor.
NTV'nin aktardığı habere göre bu geceden itibaren zam beklenirken, güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.69 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 25.20 liradan satılıyor.
LPG litre fiyatı indirimin 10.70 liradan satılıyor.