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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi resmi törenle karşıladı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T17:38+0300
2022-07-05T17:48+0300
mario draghi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler deyer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi merdivenlerde Türkiye ve İtalya bayrakları önünde poz verdi.Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Draghi heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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mario draghi, recep tayyip erdoğan, resmi tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

17:38 05.07.2022 (güncellendi: 17:48 05.07.2022)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler deyer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi merdivenlerde Türkiye ve İtalya bayrakları önünde poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Draghi heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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