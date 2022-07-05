https://tr.sputniknews.com/20220705/cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-draghiyi-resmi-torenle-karsiladi-1058341204.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi resmi törenle karşıladı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T17:38+0300

2022-07-05T17:38+0300

2022-07-05T17:48+0300

mario draghi

recep tayyip erdoğan

türkiye

resmi tören

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler deyer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi merdivenlerde Türkiye ve İtalya bayrakları önünde poz verdi.Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Draghi heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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mario draghi, recep tayyip erdoğan, resmi tören