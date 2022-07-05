https://tr.sputniknews.com/20220705/dodurgada-sifir-oy-alan-dsp-adayi-kaya-yabanci-gibi-goruldum-1058325837.html

Dodurga'da sıfır oy alan DSP adayı Kaya: Hem şikayetçiler hem de AK Parti'ye yüzde 90 oy çıktı

Dodurga'da sıfır oy alan DSP adayı Kaya: Hem şikayetçiler hem de AK Parti'ye yüzde 90 oy çıktı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde oy alamayan DSP adayı Namık Kaya, Dodurga seçmeni olmadığını... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T12:18+0300

2022-07-05T12:18+0300

2022-07-05T12:26+0300

dodurga

politika

seçim

ak parti

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Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga'nın belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına yönelik karar verildi. AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı ise seçimde oyların yüzde 87'sini alarak kazandı. Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Namık Kaya da oy alamadı.'Benim oyum yok'Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan DSP'li Namık Kaya, Çankırılı olduğunu, daha önce kentte DSP'den milletvekili adayı olduğunu ve o dönem seçim çalışmalarında Dodurga'da bulunduğunu söyledi. Belediye başkanlığı seçimine de Çankırılı ve Dodurga'yı bilen biri olarak DSP'dan katıldığını belirten Kaya, "Ben orada seçmen değilim, Ankara’da seçmenim dolayısıyla seçmen olmadığım için Dodurga’da oy kullanamazdım. O yüzden orada benim oyum yok. Ben bütün insanlara ulaştım. Hazırladığım broşürlerle projelerimi anlattım. Kendimi tanıttım. Oy vereceğini dile getiren birçok insan oldu; ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı. Benim orada akraba, çevrem ve ailem olmadığı için oy kullanacak kimse olmadı" dedi.'Dodurga’daki görüştüğümüz insanlar hayat pahalılığından şikayetçi ama...'Namık Kaya, AK Parti'nin yüzde 90'lar düzeyinde oy almasının beklenen bir şey olmadığını belirtti: DSP'nin seçim yolculuğunda zayıf kalmadığını dile getiren Kaya, "Güzel bir yarış oldu. Diğer adaylarımız da katıldılar. Türkiye Değişim Partisi adayı, Memleket Partisi adayı, Deva Partisi’nin adayı oranın yerlisi. Onlara da görünür bir oy çıkmadı. Bizi biraz yabancı gibi gördüler. Dodurgalı olmadığım için yabancı görüldüm. Dodurga’nın sorunlarına en iyi çözümle giden aday bendim. Kazanan arkadaşımıza başarılar dileriz. Ben tekrar Dodurga’ya gideceğim. Zaman zaman orada olacağım. Oradaki halkla tekrar görüşeceğim. Dodurgalı değilim; ama Çankırılıyım dolayısıyla Çankırı’nın her yerindeki siyaset beni ilgilendiriyor. 3 defa Çankırı milletvekili adayı olarak seçime katıldım, Çankırı belediye başkanı adayı olarak katıldım. Çankırı’yı ve Çankırılıları seviyorum. Çankırı ile ilgili her yerde varım" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220703/dodurgada-belediye-baskanligini-ak-parti-adayi-kasikci-kazandi--1058262368.html

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