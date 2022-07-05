https://tr.sputniknews.com/20220705/ingiltere-basbakani-johnson-tahil-sevkiyati-icin-montro-sozlesmesini-ihlal-etmeyecegiz-1058340457.html

İngiltere Başbakanı Johnson: Tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğiz

İngiltere Başbakanı Johnson: Tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyi planlamadığını söyledi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T17:16+0300

2022-07-05T17:16+0300

2022-07-05T17:16+0300

ukrayna krizi

ingiltere

boris johnson

tahıl

montrö

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058340896_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_32e6d73c566086c082d01cb666638df1.jpg

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda vekillere hitap eden Johnson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İngiltere, savaş gemilerini Karadeniz'e sokmak ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı üzerinde kontrol sağlamak için kendi koşullarını yaratmaya çalışıyor" açıklaması hakkında konuştu. Johnson, "Hayır, bunu gözden geçirmiyoruz. İngiltere'nin veya diğer ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'de bulunmasını gerektirmeyen, ancak daha sert bir yaklaşım sergilenmesini gerektirebilecek alternatif çözümler var" ifadelerini kullandı. Johnson, İngiltere hükümetinin tahılı küçük partiler halinde sevk etmek için başta Tuna Nehri olmak üzere nehirleri ve demiryollarını kullanma olasılığını gözden geçirdiğini ekledi.

ingiltere

montrö

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, boris johnson, tahıl, montrö