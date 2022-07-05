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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/ingiltere-basbakani-johnson-tahil-sevkiyati-icin-montro-sozlesmesini-ihlal-etmeyecegiz-1058340457.html
İngiltere Başbakanı Johnson: Tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğiz
İngiltere Başbakanı Johnson: Tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğiz
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyi planlamadığını söyledi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-05T17:16+0300
ukrayna krizi
ingiltere
boris johnson
tahıl
montrö
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İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda vekillere hitap eden Johnson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İngiltere, savaş gemilerini Karadeniz'e sokmak ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı üzerinde kontrol sağlamak için kendi koşullarını yaratmaya çalışıyor" açıklaması hakkında konuştu. Johnson, "Hayır, bunu gözden geçirmiyoruz. İngiltere'nin veya diğer ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'de bulunmasını gerektirmeyen, ancak daha sert bir yaklaşım sergilenmesini gerektirebilecek alternatif çözümler var" ifadelerini kullandı. Johnson, İngiltere hükümetinin tahılı küçük partiler halinde sevk etmek için başta Tuna Nehri olmak üzere nehirleri ve demiryollarını kullanma olasılığını gözden geçirdiğini ekledi.
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ingiltere, boris johnson, tahıl, montrö

İngiltere Başbakanı Johnson: Tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyeceğiz

17:16 05.07.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyi planlamadığını söyledi.
İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda vekillere hitap eden Johnson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İngiltere, savaş gemilerini Karadeniz'e sokmak ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı üzerinde kontrol sağlamak için kendi koşullarını yaratmaya çalışıyor" açıklaması hakkında konuştu.
Johnson, "Hayır, bunu gözden geçirmiyoruz. İngiltere'nin veya diğer ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'de bulunmasını gerektirmeyen, ancak daha sert bir yaklaşım sergilenmesini gerektirebilecek alternatif çözümler var" ifadelerini kullandı.
Johnson, İngiltere hükümetinin tahılı küçük partiler halinde sevk etmek için başta Tuna Nehri olmak üzere nehirleri ve demiryollarını kullanma olasılığını gözden geçirdiğini ekledi.
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