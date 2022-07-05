https://tr.sputniknews.com/20220705/orduda-gurultu-kavgasi-baba-ve-oglu-olduruldu-1058321440.html

Ordu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü

Ordu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

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Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü.Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220704/eski-milli-atlet-av-tufegiyle-vurularak-olduruldu-1058282405.html

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türkiye, ordu, altınordu, gürültü, gürültü kirliliği, cinayet, polis