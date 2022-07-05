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Ordu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü
Ordu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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altınordu
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gürültü kirliliği
cinayet
polis
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Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü.Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/eski-milli-atlet-av-tufegiyle-vurularak-olduruldu-1058282405.html
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türkiye, ordu, altınordu, gürültü, gürültü kirliliği, cinayet, polis

Ordu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü

10:17 05.07.2022
© İHA / SELİM KUŞCUOrdu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü
Ordu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© İHA / SELİM KUŞCU
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü.
Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.
Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
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