https://tr.sputniknews.com/20220705/orduda-gurultu-kavgasi-baba-ve-oglu-olduruldu-1058321440.html
Ordu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü
Ordu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T10:17+0300
2022-07-05T10:17+0300
2022-07-05T10:17+0300
türkiye
türkiye
ordu
altınordu
gürültü
gürültü kirliliği
cinayet
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058321252_0:696:2008:1826_1920x0_80_0_0_1c1641f034f996987ac259fb37a5e7b4.jpg
Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü.Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/eski-milli-atlet-av-tufegiyle-vurularak-olduruldu-1058282405.html
türkiye
ordu
altınordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058321252_0:508:2008:2014_1920x0_80_0_0_dd69f5883bf040055f2eb522e73cb26e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ordu, altınordu, gürültü, gürültü kirliliği, cinayet, polis
Ordu'da gürültü kavgası: Baba ve oğlu öldürüldü
Abone ol
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü.
Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.