https://tr.sputniknews.com/20220705/rusya-nikolayev-bolgesinde-yabanci-parali-askerlerin-konuslanma-noktasi-imha-edildi-1058326958.html
Rusya: Nikolayev Bölgesi'nde yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktası imha edildi
Rusya: Nikolayev Bölgesi'nde yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktası imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nde yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktasını vurduğunu açıkladı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T12:37+0300
2022-07-05T12:37+0300
2022-07-05T12:37+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
nikolayev
igor konaşenkov
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Ukrayna'daki özel askeri harekatta son 24 saatte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaşan bakanlık, Nikolayev Bölgesi'nin 'Limanı' yerleşiminde bulunan yabancı askerlerin geçici konuşlanma noktasının imha edildiğini belirtti.Bakanlık, yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Zvanovka ve İvano-Darevka yerleşimlerindeki iki komuta noktasının, Harkov Bölgesi'nin Krasnoye yerleşimindeki 4 mühimmat, top ve füze deposunun ve 18 bölgede Ukrayna askerlerinin ve askeri teçhizatının imha edildiğini bildirdi.Harkov'da 93. Mekanize Tugayı'na bağlı yaklaşık 150 Ukrayna askeri ile 12 askeri teçhizatın yok edildiğini belirten bakanlık, son 1 gün içinde hava, füze ve topçu birliklerinin 3 komuta merkezi, 2 mühimmat, top ve füze deposu ve 63 bölgede Ukrayna askerleri ve askeri teçhizatının yanı sıra S-300 hava savunma sisteminin bir radar istasyonunu kullanılmaz hale getirdiğini vurguladı.Bakanlık, Herson Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağının, 3 İHA'nın, 3 Toçka-U füzesinin ve 8 çok namlulu roketatar mermisinin düşürüldüğünü ekledi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, nikolayev, igor konaşenkov
Rusya: Nikolayev Bölgesi'nde yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktası imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nde yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktasını vurduğunu açıkladı.
Ukrayna'daki özel askeri harekatta son 24 saatte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaşan bakanlık, Nikolayev Bölgesi'nin 'Limanı' yerleşiminde bulunan yabancı askerlerin geçici konuşlanma noktasının imha edildiğini belirtti.
Bakanlık, yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Zvanovka ve İvano-Darevka yerleşimlerindeki iki komuta noktasının, Harkov Bölgesi'nin Krasnoye yerleşimindeki 4 mühimmat, top ve füze deposunun ve 18 bölgede Ukrayna askerlerinin ve askeri teçhizatının imha edildiğini bildirdi.
Harkov'da 93. Mekanize Tugayı'na bağlı yaklaşık 150 Ukrayna askeri ile 12 askeri teçhizatın yok edildiğini belirten bakanlık, son 1 gün içinde hava, füze ve topçu birliklerinin 3 komuta merkezi, 2 mühimmat, top ve füze deposu ve 63 bölgede Ukrayna askerleri ve askeri teçhizatının yanı sıra S-300 hava savunma sisteminin bir radar istasyonunu kullanılmaz hale getirdiğini vurguladı.
Bakanlık, Herson Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağının, 3 İHA'nın, 3 Toçka-U füzesinin ve 8 çok namlulu roketatar mermisinin düşürüldüğünü ekledi.