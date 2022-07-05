TBB Başkanı Çakar: Bir şirket mali karlılığı için döviz tutmamalı

"Bir şirketten beklenen faaliyet karlılığıdır. Sermaye artışıdır. Mali karlılığın bir şirketten beklenen bir konu olmaması lazım. Bir şirket TL ya da yabancı para cinsinden pozisyonunu korumak adına-gerçek kişiler için kısmen anlayabilirim. Ama bir şirket bu amaçla döviz tutmaması lazım. 32 sayılı karar kapsamında bir şirketin YP (yabancı para) yükümlülüğü varsa döviz tutmasını anlarım. Ancak herhangi bir şekilde döviz yükümlülüğü yok. Normal geliri ve gideri TL cinsinden faaliyet karlılığı hedefleyecek ancak mali kar dolayısıyla tüzel kişi olarak dolarda tutacak."