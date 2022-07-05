https://tr.sputniknews.com/20220705/tbb-baskani-cakar-bir-sirket-mali-karliligi-icin-doviz-tutmamali-1058324535.html
TBB Başkanı Çakar: Bir şirket mali karlılığı için döviz tutmamalı
TBB Başkanı Çakar: Bir şirket mali karlılığı için döviz tutmamalı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, HaberTürk'te Bankacılılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 15... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T11:46+0300
2022-07-05T11:46+0300
2022-07-05T11:46+0300
ekonomi
tbb
türkiye bankalar birliği (tbb)
alpaslan çakar
şirket
döviz
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Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in "Enflasyon çok yüksek, şirketler kendini enflasyonda nasıl koruyacak?" sorusunu yanıtlayan Çakar, "Mali kârlılığın bir şirketten beklenen bir konu olmaması lazım. Bir şirketin bu amaçla döviz tutmaması lazım " diye cevapladı.Çakar şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220701/bddk-baskani-akben-duzenlemenin-sermaye-kontrolu-ile-alakasi-yok-1058189007.html
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tbb, türkiye bankalar birliği (tbb), alpaslan çakar, şirket, döviz
TBB Başkanı Çakar: Bir şirket mali karlılığı için döviz tutmamalı
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, HaberTürk'te Bankacılılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 15 milyon liranın üzerinde döviz mevduatı bulunduran şirketlere yönelik TL ticari kredi kısıtlaması kararına ilişkin konuştu.
Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in "Enflasyon çok yüksek, şirketler kendini enflasyonda nasıl koruyacak?" sorusunu yanıtlayan Çakar, "Mali kârlılığın bir şirketten beklenen bir konu olmaması lazım. Bir şirketin bu amaçla döviz tutmaması lazım " diye cevapladı.
Çakar şu ifadeleri kullandı:
"Bir şirketten beklenen faaliyet karlılığıdır. Sermaye artışıdır. Mali karlılığın bir şirketten beklenen bir konu olmaması lazım. Bir şirket TL ya da yabancı para cinsinden pozisyonunu korumak adına-gerçek kişiler için kısmen anlayabilirim. Ama bir şirket bu amaçla döviz tutmaması lazım. 32 sayılı karar kapsamında bir şirketin YP (yabancı para) yükümlülüğü varsa döviz tutmasını anlarım. Ancak herhangi bir şekilde döviz yükümlülüğü yok. Normal geliri ve gideri TL cinsinden faaliyet karlılığı hedefleyecek ancak mali kar dolayısıyla tüzel kişi olarak dolarda tutacak."