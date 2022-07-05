Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Enflasyon devam ettiği sürece alacağın zammın bir önemi yok
© AA Ergün Atalay
© AA
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zamma ilişkin olarak ""Enflasyon devam ettiği sürece alacağın zammın bir önemi yok. Bana zam ver, arkadan ekmeğe peynire zam yap, önemi yok" dedi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtladı.
Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zamma ilişkin konuşan Atalay, "Enflasyon devam ettiği sürece alacağın zammın bir önemi yok. Bana zam ver, arkadan ekmeğe peynire zam yap, önemi yok. Bana zam da verme enflasyon da olmasın" dedi.
Atalay'ın satır başları şöyle:
Atalay'ın satır başları şöyle:
İlk asgari ücret artışıyla ilgili açıklama 16 Mart'ta AK Parti Grup Başkanvekili yaptı. 18 Mart'ta Çanakkale'de kardeşimize sordum. Dedi ki, 'ileride olabilir' diye laf etti. Sonra 'Sayın Bakanım böyle bir şey var mı' dedim. Bakan 'Aralık'ta' dedi. Her ayın 4'ünde enflasyon açıklanıyor. Her ay açıklanan ayda bize verin eşel mobil gibi diye. Mart, Nisan, Mayıs geçti. Cılız sesler çıkıyor. Sokak, pazar, marketteki işçinin alım gücünün düştüğünü görüyorum. Sonra 16 Haziran'da Cumhurbaşkanından randevu istedik. O gün Soma'dan 153 işçi çocuğu geldi. Onlara Türk İş'te konuşma yapacağım. O arada sayın Cumhurbaşkanımız bize randevu verdi. Televizyonlarda altyazı geçiyor. Çıktım basın mensuplarının önüne olanı anlattım. 'Cumhurbaşkanımıza problemleri anlattım' dedim.
'Enflasyon olmasın zam da olmasın'
Asgari ücret bu ay zamlı başladı. Ağustos'ta arkadaşlarımız zamlı alacak. Talebim şu; bir evvela işten çıkarmamayla ilgili Bakanlık birim kursun. Bizde kuruyoruz. Kim işten çıkıyorsa bizi arayacak. İki istediğin zammı al, enflasyonun devam ettiği müddetçe zammın bir önemi yok. Muhalefet, iktidar, sivil toplum örgütleri bununla ilgili bir çalışma yapmak durumunda. Bir an evvel bu enflasyonla ilgili iyi bir çalışma yapmak lazım. Bu işin Türkçesi, enflasyon da olmasın, zam da verme. Toplumun, şahsımın, Türk İş'in talebi bu.
'Memur emeklisi sözleşme yapip aliyor işçi emeklisi de alsın'
Memur emeklileri memur zammını alıyorlar da işçi emeklileri zam niye almıyor? Talebimiz bu. Memur emekli sözleşme yapıyor alıyor, işçi emeklisi de alsın. Bunu çözmek zorundalar. Ben muhaleet, iktidar falan bilmem. Hangi genel başkanın işçiden, hangisinin işverenden yana olduğunu iyi biliyorum. Ben siyasete bulaşmadan işçinin, çalışanların derdini anlatıyorum. 6 bin TL maaş alan işçi sene döneminde 700 TL aşağı düşüyor.