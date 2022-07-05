Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Enflasyon devam ettiği sürece alacağın zammın bir önemi yok

Asgari ücret bu ay zamlı başladı. Ağustos'ta arkadaşlarımız zamlı alacak. Talebim şu; bir evvela işten çıkarmamayla ilgili Bakanlık birim kursun. Bizde kuruyoruz. Kim işten çıkıyorsa bizi arayacak. İki istediğin zammı al, enflasyonun devam ettiği müddetçe zammın bir önemi yok. Muhalefet, iktidar, sivil toplum örgütleri bununla ilgili bir çalışma yapmak durumunda. Bir an evvel bu enflasyonla ilgili iyi bir çalışma yapmak lazım. Bu işin Türkçesi, enflasyon da olmasın, zam da verme. Toplumun, şahsımın, Türk İş'in talebi bu.