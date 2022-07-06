Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220706/berat-albayrakin-avukati-goktas-128-milyar-dolar-davasinda-chpnin-itirazi-reddedildi-1058369558.html
Berat Albayrak'ın avukatı Göktaş: 128 milyar dolar davasında CHP'nin itirazı reddedildi
Berat Albayrak'ın avukatı Göktaş: 128 milyar dolar davasında CHP'nin itirazı reddedildi
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili avukat İsa Sinan Göktaş, "128 milyar dolar" davasında tazminat ödemeye mahkûm edilen CHP tarafından... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T07:37+0300
2022-07-06T07:39+0300
politika
berat albayrak
chp
tazminat
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1043042864_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cf041582439a04c9ea6a498d3a8d6161.jpg
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vekili avukat İsa Sinan Göktaş, geçtiğimiz günlerde “128 milyar dolar” iddiaları nedeniyle CHP’nin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıklamıştı. Göktaş, tazminat bedelinin Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını da söylemişti. Son olarak, CHP'nin yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi.Avukat İsa Sinan Göktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"CHP yöneticileri tarafından senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar” yalanı, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere, CHP’nin tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle sonuçlanmıştır. CHP tarafından yapılan itiraz ise üst mahkemece reddedilmiştir. Ana muhalefet partisi, her alanda “yalan ve iftira” üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir.Önceki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere; davalı CHP’den tahsil edilen tüm bedelin sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."
https://tr.sputniknews.com/20220701/berat-albayrakin-avukati-duyurdu-chp-60-bin-lira-tazminat-odeyecek-1058217531.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1043042864_246:0:995:562_1920x0_80_0_0_349eea52b1a6a9a227d53d2aba7d2230.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
berat albayrak, chp, tazminat, dava

Berat Albayrak'ın avukatı Göktaş: 128 milyar dolar davasında CHP'nin itirazı reddedildi

07:37 06.07.2022 (güncellendi: 07:39 06.07.2022)
© AABerat Albayrak
Berat Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili avukat İsa Sinan Göktaş, "128 milyar dolar" davasında tazminat ödemeye mahkûm edilen CHP tarafından yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiğini duyurdu. Göktaş, tazminat bedelinin Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığını da paylaştı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vekili avukat İsa Sinan Göktaş, geçtiğimiz günlerde “128 milyar dolar” iddiaları nedeniyle CHP’nin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıklamıştı. Göktaş, tazminat bedelinin Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını da söylemişti.
Son olarak, CHP'nin yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi.
Avukat İsa Sinan Göktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"CHP yöneticileri tarafından senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar” yalanı, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere, CHP’nin tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle sonuçlanmıştır. CHP tarafından yapılan itiraz ise üst mahkemece reddedilmiştir.
Ana muhalefet partisi, her alanda “yalan ve iftira” üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir.
Önceki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere; davalı CHP’den tahsil edilen tüm bedelin sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."
Berat Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
TÜRKİYE
Berat Albayrak'ın avukatı Göktaş: CHP, 60 bin lira tazminat ödeyecek
1 Temmuz, 23:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала