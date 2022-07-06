https://tr.sputniknews.com/20220706/ingilterede-istifalarin-ardindan-yeni-bakanlar-atandi--1058364183.html

İngiltere'de istifaların ardından yeni bakanlar atandı

İngiltere'de istifaların ardından yeni bakanlar atandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifalarına yanıt vererek, her ikisine de Birleşik Krallık... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T01:20+0300

2022-07-06T01:20+0300

2022-07-06T01:20+0300

dünya

ingiltere

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hükümet

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boris johnson

atama

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, Başbakan Boris Johnson'ın yönetimine karşı 'güven kaybettiklerini' söyleyerek görevlerinden istifa etmesinin ardından Johnson, istifalara mektupla yanıt verdi. İngiliz lider, Maliye Bakanı Sunak'ın istifasını, "Beraber çalışmayı özleyeceğim" şeklinde yanıtlayarak, "Hükümetten istifa etmenize üzüldüm. Tarihimizin ekonomimiz için en zorlu döneminde ülkemize üstün hizmetlerde bulundunuz" dedi.Sunak'ın 2020'de pandemiyle beraber ulusal karantina döneminde ekonomiyi koruduğunu, bu sürede Furlough maaş planıyla milyonlarca işin korunmasını sağladığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle büyüyen küresel enflasyon baskılarına karşı ekonomiye destek sağlamaya devam ettiğini söyleyen Johnson, "Tavsiyenize ve kamu hizmetine olan derin bağlılığınıza çok değer verdim ve hükümette sizinle çalışmayı özleyeceğim" dedi.'Çok özleneceksiniz'Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifasına da yanıt veren Johnson, çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu hükümete ve Birleşik Krallık halkına ayrıcalıkla hizmetine ettiniz. Kovid-19 pandemisinde Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'nı yönettiniz. Çok özleneceksiniz" ifadelerini kullandı.Yeni Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı atandıJavid'in istifasından sonra, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı. Barclay, daha önce 13 Şubat 2020- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında Hazine Baş Sekreteri, 16 Kasım 2018 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği'nden Çıkıştan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.Sunak'ın istifasından sonra ise Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Maliye Bakanı olarak atandı. Zahawi, 2020 ve 2021 yıllarında korona virüs pandemisi sorasında hükümette Kovid-19 Aşı Uygulama Bakanı olarak görev yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220705/ingilterede-maliye-ve-saglik-bakanlari-istifa-etti-1058350298.html

https://tr.sputniknews.com/20220705/ingilterede-bakan-istifalari-sonrasi-muhalefet-hukumetin-cokmekte-oldugunu-soyledi-1058358333.html

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ingiltere, bakan, hükümet, istifa, boris johnson, atama