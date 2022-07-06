İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Sol Parti'ye 'PKK' tepkisi: Bu kesinlikle kabul edilemez
02:50 06.07.2022 (güncellendi: 02:54 06.07.2022)
© Пресс-служба МИД РФ/
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda PKK'nın sembollerini açıp örgüt propagandasını yaptığı belirtilen Sol Parti'ye tepki göstererek, "Bu kesinlikle kabul edilemez, Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır" dedi.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, ''Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır'' ifadelerini kullandı.
.@johanssonmorgan ang V-aktionen i Almedalen— Ann Linde (@AnnLinde) July 5, 2022
”Det här är helt oacceptabelt. PKK terrorstämplades redan 1984, av Olof Palmes regering. Och det på goda grunder. PKK har många oskyldiga människoliv på sitt samvete. @vansterpartiet ledning bör omedelbart ta avstånd från aktionen.”
Aynı ifadeleri Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da kullanarak Sol Parti'yi uyardı.
Det här är helt oacceptabelt. PKK terrorstämplades redan 1984, av Olof Palmes regering. Och det på goda grunder. PKK har många oskyldiga människoliv på sitt samvete.— Morgan Johansson (@johanssonmorgan) July 5, 2022
Vänsterpartiets ledning bör omedelbart ta avstånd från aktionen. https://t.co/LIFlCrYrI9
İsveç'in Gotland Adası'nda 'Almedalen Politika Forumunda Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, PKK'nın sembollerini açarak, PKK'nın terör örgütü olmadığını yönünde ifadeler kullanmıştı.