https://tr.sputniknews.com/20220706/isvec-disisleri-bakani-linde-sol-partiye-pkk-tepkisi-bu-kesinlikle-kabul-edilemez-1058366975.html

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Sol Parti'ye 'PKK' tepkisi: Bu kesinlikle kabul edilemez

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Sol Parti'ye 'PKK' tepkisi: Bu kesinlikle kabul edilemez

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda PKK'nın sembollerini açıp örgüt propagandasını yaptığı belirtilen Sol Parti'ye tepki göstererek... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T02:50+0300

2022-07-06T02:50+0300

2022-07-06T02:54+0300

dünya

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pkk

olof palme

sol parti

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, ''Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır'' ifadelerini kullandı.Aynı ifadeleri Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da kullanarak Sol Parti'yi uyardı.İsveç'in Gotland Adası'nda 'Almedalen Politika Forumunda Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, PKK'nın sembollerini açarak, PKK'nın terör örgütü olmadığını yönünde ifadeler kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220704/bagimsiz-milletvekili-kakabavehden-isvec-disisleri-bakani-hakkinda-suc-duyurusu-1058305274.html

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ann linde, isveç, pkk, olof palme, sol parti