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İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Sol Parti'ye 'PKK' tepkisi: Bu kesinlikle kabul edilemez
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Sol Parti'ye 'PKK' tepkisi: Bu kesinlikle kabul edilemez
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda PKK'nın sembollerini açıp örgüt propagandasını yaptığı belirtilen Sol Parti'ye tepki göstererek... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, ''Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır'' ifadelerini kullandı.Aynı ifadeleri Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da kullanarak Sol Parti'yi uyardı.İsveç'in Gotland Adası'nda 'Almedalen Politika Forumunda Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, PKK'nın sembollerini açarak, PKK'nın terör örgütü olmadığını yönünde ifadeler kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/bagimsiz-milletvekili-kakabavehden-isvec-disisleri-bakani-hakkinda-suc-duyurusu-1058305274.html
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ann linde, isveç, pkk, olof palme, sol parti

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Sol Parti'ye 'PKK' tepkisi: Bu kesinlikle kabul edilemez

02:50 06.07.2022 (güncellendi: 02:54 06.07.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girAnn Linde
Ann Linde - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda PKK'nın sembollerini açıp örgüt propagandasını yaptığı belirtilen Sol Parti'ye tepki göstererek, "Bu kesinlikle kabul edilemez, Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır" dedi.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, ''Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır'' ifadelerini kullandı.
Aynı ifadeleri Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da kullanarak Sol Parti'yi uyardı.
İsveç'in Gotland Adası'nda 'Almedalen Politika Forumunda Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, PKK'nın sembollerini açarak, PKK'nın terör örgütü olmadığını yönünde ifadeler kullanmıştı.
Ann Linde - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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