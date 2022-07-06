https://tr.sputniknews.com/20220706/kadir-sekerin-avukatlarindan-mahkeme-kararina-itiraz-1058388152.html

Kadir Şeker'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz

Kadir Şeker'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen ceza bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T15:36+0300

2022-07-06T15:36+0300

2022-07-06T15:42+0300

kadir şeker

itiraz

türkiye

tutukluluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058387995_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e92cae295bceb0ec2cc6fb4fda73ae21.jpg

Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker için Yargıtaya itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi.Ayrıntılı istinaf dilekçesini de gerekçeli kararın tebliğinden sonra sunacaklarını ifade eden Aladağ, Şeker'in tutukluluk haline de itiraz ettiklerini bildirdi.Kadir Şeker'in tutukluluğu, bir üst mahkeme olan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelenecek.Ne olmuştu?Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası 'haksız tahrik' nedeniyle 15 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince dün 5 Temmuz yeniden yargılanan Kadir Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220705/kadir-sekerin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-1058335880.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadir şeker, itiraz, tutukluluk