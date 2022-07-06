https://tr.sputniknews.com/20220706/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rus-enerji-kaynaklarina-alternatif-bulamiyoruz-1058360655.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus enerji kaynaklarına alternatif bulamıyoruz

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus enerji kaynaklarına alternatif bulamıyoruz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus enerji kaynaklarına alternatif bulmanın fiziksel olarak mümkün olmadığını belirtti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T00:09+0300

2022-07-06T00:09+0300

2022-07-06T00:09+0300

ukrayna krizi

macaristan

rus doğal gazı

rusya

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CNN’e konuşan Szijjarto, “Neden Rus petrolünün ambargodan çıkarılmasını talep ettik. Bunu talep etmeseydik ülkeyi yeterli miktarda yakıtla temin etmenin fiziksel olarak mümkün olmadığı bir gerçek” dedi.Hükümetin, Rus doğalgaz ve petrole alternatif bulmanın şu an için mümkün olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Macar diplomat, “Şu anda cevabımız hayır. Cevabımız hayır, çünkü bu fiziksel olarak mümkün değil” ifadesini kullandı.

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macaristan, rus doğal gazı, rusya, ab