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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rus-enerji-kaynaklarina-alternatif-bulamiyoruz-1058360655.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus enerji kaynaklarına alternatif bulamıyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus enerji kaynaklarına alternatif bulamıyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus enerji kaynaklarına alternatif bulmanın fiziksel olarak mümkün olmadığını belirtti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T00:09+0300
2022-07-06T00:09+0300
ukrayna krizi
macaristan
rus doğal gazı
rusya
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CNN’e konuşan Szijjarto, “Neden Rus petrolünün ambargodan çıkarılmasını talep ettik. Bunu talep etmeseydik ülkeyi yeterli miktarda yakıtla temin etmenin fiziksel olarak mümkün olmadığı bir gerçek” dedi.Hükümetin, Rus doğalgaz ve petrole alternatif bulmanın şu an için mümkün olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Macar diplomat, “Şu anda cevabımız hayır. Cevabımız hayır, çünkü bu fiziksel olarak mümkün değil” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/macaristan-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-desteklemeyecek-1056644426.html
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macaristan, rus doğal gazı, rusya, ab

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus enerji kaynaklarına alternatif bulamıyoruz

00:09 06.07.2022
© SputnikRusya - doğalgaz
Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus enerji kaynaklarına alternatif bulmanın fiziksel olarak mümkün olmadığını belirtti.
CNN’e konuşan Szijjarto, “Neden Rus petrolünün ambargodan çıkarılmasını talep ettik. Bunu talep etmeseydik ülkeyi yeterli miktarda yakıtla temin etmenin fiziksel olarak mümkün olmadığı bir gerçek” dedi.
Hükümetin, Rus doğalgaz ve petrole alternatif bulmanın şu an için mümkün olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Macar diplomat, “Şu anda cevabımız hayır. Cevabımız hayır, çünkü bu fiziksel olarak mümkün değil” ifadesini kullandı.
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