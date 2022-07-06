https://tr.sputniknews.com/20220706/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rus-enerji-kaynaklarina-alternatif-bulamiyoruz-1058360655.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus enerji kaynaklarına alternatif bulamıyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus enerji kaynaklarına alternatif bulamıyoruz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus enerji kaynaklarına alternatif bulmanın fiziksel olarak mümkün olmadığını belirtti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T00:09+0300
2022-07-06T00:09+0300
2022-07-06T00:09+0300
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CNN’e konuşan Szijjarto, “Neden Rus petrolünün ambargodan çıkarılmasını talep ettik. Bunu talep etmeseydik ülkeyi yeterli miktarda yakıtla temin etmenin fiziksel olarak mümkün olmadığı bir gerçek” dedi.Hükümetin, Rus doğalgaz ve petrole alternatif bulmanın şu an için mümkün olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Macar diplomat, “Şu anda cevabımız hayır. Cevabımız hayır, çünkü bu fiziksel olarak mümkün değil” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/macaristan-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-desteklemeyecek-1056644426.html
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rus enerji kaynaklarına alternatif bulamıyoruz
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus enerji kaynaklarına alternatif bulmanın fiziksel olarak mümkün olmadığını belirtti.
CNN’e konuşan Szijjarto, “Neden Rus petrolünün ambargodan çıkarılmasını talep ettik. Bunu talep etmeseydik ülkeyi yeterli miktarda yakıtla temin etmenin fiziksel olarak mümkün olmadığı bir gerçek” dedi.
Hükümetin, Rus doğalgaz ve petrole alternatif bulmanın şu an için mümkün olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Macar diplomat, “Şu anda cevabımız hayır. Cevabımız hayır, çünkü bu fiziksel olarak mümkün değil” ifadesini kullandı.