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Malezya, faiz artışını ikinci ayda da sürdürdü
Malezya, faiz artışını ikinci ayda da sürdürdü
Malezya Merkez Bankası, gecelik faiz oranını beklentiler dahilinde 25 baz puan artışla yüzde 2.25’e yükseltti. Banka, böylece iki ay üst üste faiz artırdı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:45+0300
2022-07-06T12:47+0300
ekonomi
faiz artırımı
malezya
enflasyon
merkez bankası
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Malezya Merkez Bankası, yüksek enflasyonu dizginlemek için ikinci ayda da faiz artışlarını sürdürdü.BloombergHT'nin aktardığına göre banka, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2.25’e yükseltti. Bloomberg anketine katılan ekonomistler de 25 baz puanlık artış bekliyordu.Açıklamada zayıf küresel büyüme, jeopolitik tansiyonun artması ve tedarik zincirinde daha fazla kötüleşmenin büyüme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.Filipinler Merkez Bankası da yüksek enflasyonla mücadele için üst üste faiz artırımına gitmişti.Malezya Maliye Bakanı Abdül Aziz, geçen hafta mayıs enflasyonunun yüzde 11’i aşabileceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220705/zimbabve-yerel-para-birimindeki-dusus-nedeniyle-altindan-madeni-para-basacak-1058331142.html
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faiz artırımı, malezya, enflasyon, merkez bankası

Malezya, faiz artışını ikinci ayda da sürdürdü

12:45 06.07.2022 (güncellendi: 12:47 06.07.2022)
© AFP 2022Malezya ringiti
Malezya ringiti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022
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Malezya Merkez Bankası, gecelik faiz oranını beklentiler dahilinde 25 baz puan artışla yüzde 2.25’e yükseltti. Banka, böylece iki ay üst üste faiz artırdı.
Malezya Merkez Bankası, yüksek enflasyonu dizginlemek için ikinci ayda da faiz artışlarını sürdürdü.
BloombergHT'nin aktardığına göre banka, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2.25’e yükseltti. Bloomberg anketine katılan ekonomistler de 25 baz puanlık artış bekliyordu.
Açıklamada zayıf küresel büyüme, jeopolitik tansiyonun artması ve tedarik zincirinde daha fazla kötüleşmenin büyüme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.
Filipinler Merkez Bankası da yüksek enflasyonla mücadele için üst üste faiz artırımına gitmişti.
Malezya Maliye Bakanı Abdül Aziz, geçen hafta mayıs enflasyonunun yüzde 11’i aşabileceğini belirtmişti.
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