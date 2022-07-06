https://tr.sputniknews.com/20220706/malezya-faiz-artisini-ikinci-ayda-da-surdurdu-1058378676.html

Malezya, faiz artışını ikinci ayda da sürdürdü

Malezya, faiz artışını ikinci ayda da sürdürdü

Malezya Merkez Bankası, gecelik faiz oranını beklentiler dahilinde 25 baz puan artışla yüzde 2.25’e yükseltti. Banka, böylece iki ay üst üste faiz artırdı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T12:45+0300

2022-07-06T12:45+0300

2022-07-06T12:47+0300

ekonomi

faiz artırımı

malezya

enflasyon

merkez bankası

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Malezya Merkez Bankası, yüksek enflasyonu dizginlemek için ikinci ayda da faiz artışlarını sürdürdü.BloombergHT'nin aktardığına göre banka, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2.25’e yükseltti. Bloomberg anketine katılan ekonomistler de 25 baz puanlık artış bekliyordu.Açıklamada zayıf küresel büyüme, jeopolitik tansiyonun artması ve tedarik zincirinde daha fazla kötüleşmenin büyüme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.Filipinler Merkez Bankası da yüksek enflasyonla mücadele için üst üste faiz artırımına gitmişti.Malezya Maliye Bakanı Abdül Aziz, geçen hafta mayıs enflasyonunun yüzde 11’i aşabileceğini belirtmişti.

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faiz artırımı, malezya, enflasyon, merkez bankası