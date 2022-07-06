https://tr.sputniknews.com/20220706/menderes-belediye-baskani-kayalar-adli-kontrol-sartiyla-serbest-1058373320.html

Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest

Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest

İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar adli... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T11:22+0300

2022-07-06T11:22+0300

2022-07-06T11:22+0300

türkiye

menderes

izmir

belediye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058367231_0:1:750:423_1920x0_80_0_0_4cec5388fab76aeae9343587155c8dbb.jpg

İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220705/izmirde-yolsuzluk-operasyonu-menderes-belediye-baskani-gozaltinda-1058328623.html

türkiye

menderes

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

menderes, izmir, belediye