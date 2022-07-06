https://tr.sputniknews.com/20220706/menderes-belediye-baskani-kayalar-adli-kontrol-sartiyla-serbest-1058373320.html
Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest
Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest
İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar adli... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T11:22+0300
2022-07-06T11:22+0300
2022-07-06T11:22+0300
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İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/izmirde-yolsuzluk-operasyonu-menderes-belediye-baskani-gozaltinda-1058328623.html
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Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest
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İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.