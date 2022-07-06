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https://tr.sputniknews.com/20220706/menderes-belediye-baskani-kayalar-adli-kontrol-sartiyla-serbest-1058373320.html
Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest
Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest
İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar adli... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
menderes
izmir
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İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/izmirde-yolsuzluk-operasyonu-menderes-belediye-baskani-gozaltinda-1058328623.html
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menderes, izmir, belediye

Menderes Belediye Başkanı Kayalar adli kontrol şartıyla serbest

11:22 06.07.2022
© İHAİzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde rüşvet iddiaları ile gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde rüşvet iddiaları ile gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA
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İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İzmir'in Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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