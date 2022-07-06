https://tr.sputniknews.com/20220706/nijerya-devlet-baskani-buharinin-ekibine-yapilan-silahli-saldirida-iki-kisi-hafif-yaralandi-1058367827.html

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin güvenlik ve medya görevlilerinden oluşan öncü ekibine Katsina eyaletinde yapılan silahlı saldırıda, 2 kişinin hafif... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T03:31+0300

2022-07-06T03:31+0300

2022-07-06T03:33+0300

dünya

muhammed buhari

nijerya

ekip

saldırı

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Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Kurban Bayramı için kendi memleketi Daura'ya yapacağı gezi öncesinde güvenlik görevlilerinin yanı sıra protokol ve medya görevlilerini taşıyan konvoyunun Katsina eyaletinin Dutsinma yakınlarında saldırıya uğradığını belirtti.Saldırganların konvoya ateş açması sonucu hafif yaralanan 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade eden Shehu, diğer personel ve araçların güvenli bir şekilde Daura'ya ulaştıklarını aktardı.

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