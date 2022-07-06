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https://tr.sputniknews.com/20220706/nijerya-devlet-baskani-buharinin-ekibine-yapilan-silahli-saldirida-iki-kisi-hafif-yaralandi-1058367827.html
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin güvenlik ve medya görevlilerinden oluşan öncü ekibine Katsina eyaletinde yapılan silahlı saldırıda, 2 kişinin hafif... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T03:31+0300
2022-07-06T03:33+0300
dünya
muhammed buhari
nijerya
ekip
saldırı
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Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Kurban Bayramı için kendi memleketi Daura'ya yapacağı gezi öncesinde güvenlik görevlilerinin yanı sıra protokol ve medya görevlilerini taşıyan konvoyunun Katsina eyaletinin Dutsinma yakınlarında saldırıya uğradığını belirtti.Saldırganların konvoya ateş açması sonucu hafif yaralanan 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade eden Shehu, diğer personel ve araçların güvenli bir şekilde Daura'ya ulaştıklarını aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220702/nijerya-almanyaya-kacirilan-1130-bronz-heykelin-iadesi-konusunda-anlasma-imzaladi-1058224587.html
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muhammed buhari, nijerya, ekip, saldırı

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı

03:31 06.07.2022 (güncellendi: 03:33 06.07.2022)
© REUTERS / Siphiwe SibekoNijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
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Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin güvenlik ve medya görevlilerinden oluşan öncü ekibine Katsina eyaletinde yapılan silahlı saldırıda, 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.
Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Kurban Bayramı için kendi memleketi Daura'ya yapacağı gezi öncesinde güvenlik görevlilerinin yanı sıra protokol ve medya görevlilerini taşıyan konvoyunun Katsina eyaletinin Dutsinma yakınlarında saldırıya uğradığını belirtti.
Saldırganların konvoya ateş açması sonucu hafif yaralanan 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade eden Shehu, diğer personel ve araçların güvenli bir şekilde Daura'ya ulaştıklarını aktardı.
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