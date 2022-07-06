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https://tr.sputniknews.com/20220706/norvecte-petrol-ve-dogalgaz-sektoru-iscilerinin-baslattiklari-grevi-sona-erdi-1058371811.html
Norveç'te petrol ve doğalgaz sektörü işçilerinin başlattığı grev sona erdi
Norveç'te petrol ve doğalgaz sektörü işçilerinin başlattığı grev sona erdi
Norveç Çalışma Bakanlığı, enerji sektöründeki işçilerin başlattığı grevi, Avrupa'daki enerji krizini kötüleştireceği endişeleri nedeniyle müdahalede bulunarak... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T10:35+0300
2022-07-06T10:36+0300
ekonomi
norveç
petrol
doğalgaz
grev
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Norveç'te hükümet, petrol ve doğalgaz sektöründeki işçilerin başlattığı greve müdahalede bulundu. Çalışma Bakanlığı, grevin Avrupa'daki enerji krizini kötüleştireceği endişeleri nedeniyle müdahalede bulunarak grevi sona erdirdi.Çalışma Bakanı Marte Mjøs Persen, yaptığı açıklamada, "Anlaşmazlık, tüm Avrupa için bu kadar büyük sosyal sonuçlara yol açabiliyorken, buna müdahale etmekten başka seçeneğim yok" dedi.Enerji sektörü işçilerinin örgütlü olduğu Lederne sendikasının başkanı Iudun Ingvartsen ise, grevin hükümetin kararı ile bitirildiğini doğruladı. Ingvartsen, işçilerin en kısa zamanda iş başı yapacaklarını da sözlerine ekledi.Geçen hafta ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar, ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gitme kararı almış, maaşlarında artış istemek için greve çıkmıştı.Financial Times'ın haberine göre grevin, Norveç'in doğalgaz üretimini hafta sonuna kadar yaklaşık yüzde 60 oranında azaltacağı tahmin ediliyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220705/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-dort-ayin-en-yuksek-seviyesinde-1058335122.html
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norveç, petrol, doğalgaz, grev

Norveç'te petrol ve doğalgaz sektörü işçilerinin başlattığı grev sona erdi

10:35 06.07.2022 (güncellendi: 10:36 06.07.2022)
© AFP 2022 / CARINA JOHANSENNorveç - doğalgaz
Norveç - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / CARINA JOHANSEN
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Norveç Çalışma Bakanlığı, enerji sektöründeki işçilerin başlattığı grevi, Avrupa'daki enerji krizini kötüleştireceği endişeleri nedeniyle müdahalede bulunarak sona erdirdi.
Norveç'te hükümet, petrol ve doğalgaz sektöründeki işçilerin başlattığı greve müdahalede bulundu. Çalışma Bakanlığı, grevin Avrupa'daki enerji krizini kötüleştireceği endişeleri nedeniyle müdahalede bulunarak grevi sona erdirdi.
Çalışma Bakanı Marte Mjøs Persen, yaptığı açıklamada, "Anlaşmazlık, tüm Avrupa için bu kadar büyük sosyal sonuçlara yol açabiliyorken, buna müdahale etmekten başka seçeneğim yok" dedi.
Enerji sektörü işçilerinin örgütlü olduğu Lederne sendikasının başkanı Iudun Ingvartsen ise, grevin hükümetin kararı ile bitirildiğini doğruladı. Ingvartsen, işçilerin en kısa zamanda iş başı yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Geçen hafta ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar, ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gitme kararı almış, maaşlarında artış istemek için greve çıkmıştı.
Financial Times'ın haberine göre grevin, Norveç'in doğalgaz üretimini hafta sonuna kadar yaklaşık yüzde 60 oranında azaltacağı tahmin ediliyordu.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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