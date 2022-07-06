https://tr.sputniknews.com/20220706/rusya-turk-makamlari-rus-yuk-gemisine-el-koymadi-gemi-olagan-kontrol-prosedurlerinden-geciyor-1058388412.html
Rusya: Türk makamları Rus yük gemisine el koymadı, gemi olağan kontrol prosedürlerinden geçiyor
Rusya: Türk makamları Rus yük gemisine el koymadı, gemi olağan kontrol prosedürlerinden geçiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Zaytsev, Ukrayna tahılını kaçırdığı öne sürülen Rus gemisine Türkiye’de el konulduğu iddiasını yalanladı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T15:42+0300
2022-07-06T15:42+0300
2022-07-06T15:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın basın biriminin başkan yardımcısı Zaytsev, Ukrayna’da Rus ordusunun denetiminde olan Berdyansk limanından ayrıldığı ve Ukrayna tahılı taşıdığı ileri sürülen Rus bandıralı 'Jibek Jolı' gemisinin şu an Türkiye’nin Karasu limanının dışında olduğunu ve taşıdığı tarım ürünlerinin gıda güvenliğine uygun olup olmadığının anlaşılmasına yarayacak standart prosedürlerden geçmekte olduğunu söyledi.Zaytsev, "Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne iletilen bilgiye göre gemi şu anda Karasu limanağzında bulunuyor ve bitki sağlığı kontrolü dahil standart prosedürlerden geçiyor" dedi.Yetkili, "Bu prosedürün sonucunda Türkiye makamları geminin limana girişine izin verilmesi ya da verilmemesi konusunda kararlarını verecekler. Gemiye el konulmasıysa söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, Ukrayna tahılı yüklü olduğunu ve Berdyansk limanından ayrıldığını öne sürdüğü bir Rus gemisine, Kiev’in talebi üstüne Türk makamları tarafından el konulduğunu iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220706/kremlin-rus-tahilina-fazlasiyla-talep-var-fakat-yaptirimlar-yabanci-pazarlara-erisimini-engelliyor-1058379445.html
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Rusya: Türk makamları Rus yük gemisine el koymadı, gemi olağan kontrol prosedürlerinden geçiyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Zaytsev, Ukrayna tahılını kaçırdığı öne sürülen Rus gemisine Türkiye’de el konulduğu iddiasını yalanladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın basın biriminin başkan yardımcısı Zaytsev, Ukrayna’da Rus ordusunun denetiminde olan Berdyansk limanından ayrıldığı ve Ukrayna tahılı taşıdığı ileri sürülen Rus bandıralı 'Jibek Jolı' gemisinin şu an Türkiye’nin Karasu limanının dışında olduğunu ve taşıdığı tarım ürünlerinin gıda güvenliğine uygun olup olmadığının anlaşılmasına yarayacak standart prosedürlerden geçmekte olduğunu söyledi.
Zaytsev, "Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne iletilen bilgiye göre gemi şu anda Karasu limanağzında bulunuyor ve bitki sağlığı kontrolü dahil standart prosedürlerden geçiyor" dedi.
Yetkili, "Bu prosedürün sonucunda Türkiye makamları geminin limana girişine izin verilmesi ya da verilmemesi konusunda kararlarını verecekler. Gemiye el konulmasıysa söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, Ukrayna tahılı yüklü olduğunu ve Berdyansk limanından ayrıldığını öne sürdüğü bir Rus gemisine, Kiev’in talebi üstüne Türk makamları tarafından el konulduğunu iddia etmişti.