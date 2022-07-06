https://tr.sputniknews.com/20220706/saglik-bakani-koca-adli-makamlar-dehset-sacan-canilik-konusunda-arastirmalarini-surduruyor-1058392296.html
Sağlık Bakanı Koca: Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor
Sağlık Bakanı Koca: Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da kardiyoloji uzmanı doktorun öldürülmesine ilişkin, "Konya Yunak Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
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Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürüp intihar etti. Saldırganın, başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Salık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.Ne oldu?Olay, Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi.Hacı Mehmet Akçay'ın annesi, 7 Haziran'da Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın hastasıydı. Hasta, ertesi gün hayatını kaybetti. Olaydan bir ay sonra Hacı Mehmet Akçay, doktorun yanına gidip tartışmaya başladı. Saldırgan, Karakaya'nın başına tabancayla ateş etti daha sonra aynı silahla kendini vurdu.Yaralanan doktor ve saldırgan ameliyata alındı. Ekrem Karakaya, meslektaşlarının çabasına rağmen kurtarılamadı.Durumu ağır olan zanlı da hayatını kaybetti. Saldırganın, Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220706/hastanede-saldiri-doktoru-olduren-sahis-kendini-vurdu-1058389844.html
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Sağlık Bakanı Koca: Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor
17:09 06.07.2022 (güncellendi: 17:36 06.07.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da kardiyoloji uzmanı doktorun öldürülmesine ilişkin, "Konya Yunak Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor" dedi.
Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürüp intihar etti.
Saldırganın, başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Salık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Ne oldu?
Olay, Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi.
Hacı Mehmet Akçay'ın annesi, 7 Haziran'da Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın hastasıydı. Hasta, ertesi gün hayatını kaybetti. Olaydan bir ay sonra Hacı Mehmet Akçay, doktorun yanına gidip tartışmaya başladı. Saldırgan, Karakaya'nın başına tabancayla ateş etti daha sonra aynı silahla kendini vurdu.
Yaralanan doktor ve saldırgan ameliyata alındı. Ekrem Karakaya, meslektaşlarının çabasına rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan zanlı da hayatını kaybetti. Saldırganın, Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.